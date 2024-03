Die Oberliga-Saison 2023/24 endete für die Memmingen Indians am Sonntagabend in Heilbronn mit einem 1:4 (1:0, 0:2, 0:2) im fünften Spiel der Viertelfinal-Play-off-Serie. Bei den Memmingern beginnt nun die Planung für die nächste Saison.

Indians machten es am Freitag noch einmal spannend

Bereits am Freitag hatten die Falken in Memmingen einen Matchpuck, den das Team von Daniel Huhn aber mit einem hart erkämpften 3:2-Sieg (0:1, 2:0, 1:1) abwehren konnte. Jaroslav Hafenrichter hatte den Siegtreffer in einem stets spannenden erst in der vorletzten Minute erzielt.

Am Sonntag bot der ECDC in den ersten 20 Minuten eine wirklich gute Leistung. In dem ausgeglichenen Drittel gingen die Indianer durch Matej Pekr sogar mit 1:0 in Front (15. Minute). Indians-Goalie Marco Eisenhut sorgte mit zahlreichen guten Saves dafür, dass diese Führung bis zur Drittelpause Bestand hatte.

Im zweiten Drittel schalteten die Gastgeber, die die Serie unbedingt vor eigenem Publikum beenden wollten, einen Gang höher. Bitter für Memmingen: Zu den Ausfällen im ohnehin schon ausgedünnten Kader gesellten sich verletzungsbedingt auch noch Linus Svedlund, der Kopf der Defensive, sowie Stümer Valentin Busch.

Falken drehen Partie innerhalb von 60 Sekunden

Die Heilbronner erarbeiteten sich nun gute Chancen und hielten die Memminger größtenteils von ihrer eigenen Zone fern. Marcus Marsall hatte mit einem Lattentreffer die größte Chance auf Seiten der Indians. Innerhalb einer Minute drehten die Falken dann die Partie. Robins Just erzielte in der 34. Minute den Ausgleichstreffer und Corey Mapes brachte das Heimteam exakt 60 Sekunden später auf Zuspiel von Cabana mit 2:1 in Führung.

Im letzten Abschnitt versuchte das Team von Daniel Huhn sich mit großem Einsatz zurückzukämpfen, die Falken-Defensive hielt dem Druck der Allgäuer jedoch stand. Die Indians schafften es ihrerseits das Spiel bis kurz vor dem Ende offen zu halten, der Puck wollte aber nicht mehr an Falken-Torhüter Patrick Berger vorbei. Vor der Schlusssirene brachte Heilbronn die Scheibe noch zwei Mal ins verwaiste Indianer-Gehäuse, nachdem die Memminger den Torwart zugunsten eines sechsten Feldspielers gezogen hatten. Durch das 4:1 ziehen die Heilbronner Falken ins Halbfinale ein und treffen dort auf die Hannover Scorpions.

Heilbronn war etwas besser und routinierter als wir. Indians-Trainer Daniel Huhn

„Wir haben ein gutes erstes Drittel gespielt und sind verdient in Führung gegangen. Im zweiten Abschnitt hat uns Heilbronn dann etwas eingeschnürt“, meinte Indians-Trainer Daniel Huhn anschließend und ergänzte: „Nuancen haben diese Serie entschieden - am Ende war Heilbronn einen Ticken besser und routinierter als wir.“

Für die Indians geht es nun in die Sommerpause. Die Oberliga-Spielzeit 2023/24 war für den ECDC mit dem vierten Platz in der regulären Saison und dem Erreichen des Play-off-Viertelfinals die zweiterfolgreichste der Vereinsgeschichte.