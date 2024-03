Indians starten mit Heimspiel gegen Saale Bulls Halle in die Play-offs

Es ist so weit - die schönste Zeit im Eishockey steht vor der Tür. Die Indians haben sich in der Eishockey-Oberliga für das Play-off-Achtelfinale qualifiziert und sich zusätzlich auch das Heimrecht in der ersten Runde gesichert. Das bedeutet, dass mindestens zwei der Achtelfinal-Spiele am Hühnerberg ausgetragen werden. Die erste Heimbegegnung steigt am Sonntag um 18 Uhr. Für die Partie sind schon mehr als 2000 Tickets abgesetzt worden.

Auch in diesem Jahr heißt der Gegner wieder Saale Bulls Halle. Die Bulls sind so etwas wie ein Dauergegner der Indians in den Play-offs. Vergangenes Jahr traten die Maustädter stark ersatzgeschwächt gegen den diesjährigen Fünften des Nordens an. Sie mussten nach vier Spielen die Segel streichen, zu stark war das Topteam aus Ostdeutschland. In diesem Jahr soll vor allem das Heimrecht den entscheidenden Vorteil bringen.

Stärkstes Powerplay-Team in der Oberliga Nord

Die Bulls wechselten Anfang Dezember den Trainer, mit dem sie in der Saison zuvor noch ins Halbfinale gelangten. Seitdem ist der Sportliche Leiter Kai Schmitz auch auf der Bank verantwortlich. Der Club aus Sachsen-Anhalt hatte in der regulären Saison das stärkste Powerplay in der Oberliga Nord, hier sollten die Indians gewarnt sein.

Mit Tatu Vihavainen und Patrick Schmid stehen den Bulls aber auch zwei sehr starke Angreifer zur Verfügung, die durch den ehemaligen Bayreuther Topscorer Eetu Elo namhafte Verstärkung bekommen haben. In der Abwehr hingegen taten sich bei den Bulls in dieser Spielzeit ein ums andere Mal Probleme auf, und das trotz eines der besten Torhüterduos der Liga. Topgoalie Timo Herden bekam Unterstützung durch Kai Kristian, ebenfalls aus Bayreuth.

Die Achtelfinal-Serien werden im Modus „Best of Five“ ausgetragen. Ab dem Viertelfinale dann im „Best of Seven“-Modus. Für die erste Runde bedeutet dies, dass mindestens drei, höchstens aber fünf Spiele zwischen den Teams stattfinden werden. Drei Siege sind notwendig, um in die nächste Runde einzuziehen.

Alle Spiele sind live bei SpradeTV zu sehen.