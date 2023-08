Indians starten gegen zwei Liganeulinge

Der Deutsche Eishockey–Bund hat den Spielplan für die neue Oberliga–Saison veröffentlicht. Die Indians treffen zum Auftakt am Hühnerberg auf den Stuttgarter EC (29. September), ehe sie am 1. Oktober zum letztjährigen Zweitligisten nach Bayreuth reisen müssen. Nun sind vergünstigte Tickets für die Vorbereitungspartien erhältlich, auch Dauerkarten können weiter erworben werden.

Der Spielplan der neuen Oberligasaison, die mit 13 Teams ausgetragen wird, verspricht einiges an Spannung. Nach dem Auftaktwochenende gegen die beiden neuen Teams aus Stuttgart und Bayreuth kommt es gleich am dritten Spieltag zum ersten Aufeinandertreffen mit dem Topfavoriten aus Weiden. Die erste Partie gegen das dritte neue Team, den DEL2–Absteiger aus Heilbronn, steigt auswärts am fünften Spieltag. Auf Heimderbys gegen den EV Füssen dürfen sich die Memminger Anhänger am 20. Oktober sowie am 21. Januar freuen, Vergleiche mit dem EV Lindau sind für den 27. Oktober und den 12. November am Hühnerberg angesetzt.