Indians holen die volle Punktzahl

Das vergangene Wochenende in der Eishockey-Oberliga Süd ist für den ECDC Memmingen sehr erfolgreich verlaufen. Im Derby beim EV Füssen gewannen die Indians am Sonntag mit 3:1. Zwei Tage zuvor gelang ein 7:6-Heimsieg gegen den DEL2-Absteiger Heilbronner Falken. Über 2700 Zuschauer sahen das Spiel am Freitagabend. Insgesamt waren über 600 ehrenamtliche Helfer und Rettungskräfte am traditionellen ECDC-Blaulichttag anwesend.

In der torreichen Partie am Hühnerberg erwischten die Indians einen guten Start. Erstmals in Führung ging das Team von Daniel Huhn in der zehnten Minute: Dominik Meisinger war der Torschütze. Die Falken zeigten aber ebenfalls ihr Können und stellten das Spiel noch im ersten Drittel auf den Kopf. Linus Wernerson Libäck und Jan Pavlu brachten die Gäste mit 2:1 in Führung, was laut ECDC-Mitteilung auch vom Spielverlauf gesehen in Ordnung ging.

Im zweiten Drittel gingen die Memminger wieder in Führung, die Heilbronner Falken schafften es jedoch gegen Ende des Abschnitts, abermals das Spiel zu drehen und lag nach 40 Minuten mit 5:4 vorne.

Zum Schluss drehten aber die Gastgeber auf. Das 5:5 durch Meier (42.) beflügelte den ECDC. Denis Fominych (42., 51.) stellte auf 7:5, das Heilbronner 6:7 durch Oula Uski änderte nichts mehr am Memminger Erfolg.

Die Tore beim 3:1-Sieg in Füssen steuerten Meisinger (22.), Fominych (24.) und Matej Pekr (60.) bei. Das zwischenzeitliche 1:2 für den EVF, der am Freitag das Derby bei den EV Lindau Islanders mit 4:3 gewann, erzielte Marco Deubler (58.).

Am kommenden Wochenende gastiert der ECDC am Freitag beim EC Peiting (19.30 Uhr). Sonntag folgt das nächste Heimspiel um 18 Uhr gegen den Tabellenzweiten Deggendorfer SC. Karten für das Topspiel sind bereits online im Vorverkauf verfügbar.