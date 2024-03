Die ECDC Memmingen Indians haben das erste Spiel der Achtelfinalserie gegen Halle gewonnen und damit den ersten von drei benötigten Siegen eingefahren. Die Allgäuer setzten sich vor rund 3100 Zuschauern mit 4:3 nach Verlängerung (0:1, 1:1, 2:1, 1:0) durch.

Volle Ränge sorgten für eine tolle Kulisse und ordentlich Stimmung auf dem Hühnerberg. Eine gute Nachricht für die Indians-Fans wurde noch vor Spielbeginn präsentiert: Toptorschütze Matej Pekr verlängerte seinen Vertrag für die Saison 2024/25.

Die Indians waren im ersten Drittel das dominante Team, aber die Bulls standen kompakt in der Defensive und blockten viele Schüsse der Maustädter. Dass Halle auch offensiv seine Stärken hat, bewiesen sie kurz vor der Pause. Thomas Merl schoss das 1:0 in Überzahl (18. Minute).

Eddy Homjakovs besorgt den Ausgleich im Alleingang

Im zweiten Drittel erhöhten die Gäste durch Thomas Gauch auf 2:0, wieder in Überzahl. Doch Memmingen blieb die aktivere Mannschaft. Wichtig für die Indians war der Anschlusstreffer in der 37. Minute. Eddy Homjakovs netzte zum 1:2 ein. Auch dieser Treffer fiel in Überzahl.

Im Schlussabschnitt schnappte sich Eddy Homjakovs bereits nach zwölf Sekunden die Scheibe in der neutralen Zone, eilte auf und davon und erzielte den Ausgleich. Das gab den Memmingern Auftrieb. Leon Häring brachte in der 48. Minute sein Team erstmals in Führung, doch Georgiy Saakyan stellte kurz darauf auf 3:3 (52.) Damit ging es in die Verlängerung.

In der Overtime fiel der Siegtreffer in der siebten Minute. In Überzahl fälschte Jaro Hafenrichter die Scheibe zum verdienten 4:3 n.V. ab.

Weiter geht es bereits am Dienstag um 19 Uhr. Dann werden die Indianer in Halle versuchen, sich für Freitag einen Matchball zu besorgen, wenn Spiel drei um 20:00 Uhr wieder am Hühnerberg stattfindet. SpradeTV überträgt alle Partien live.