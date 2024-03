Nach der unglücklichen 3:4-Heimniederlage nach Verlängerung (1:3, 0:0, 2:0, 0:1) am Freitagabend in Spiel drei der Oberliga-Achtelfinalserie, konnten sich die Memminger Eishockeycracks am Sonntag bei den Halle Saale Bulls durch ein hart erkämpftes 3:1 (0:0, 2:1, 1:0) ein entscheidendes fünftes Spiel am heimischen Hühnerberg sichern. Das Siegtor der Gäste am Freitag war umstritten gewesen, aber alle Proteste halfen nichts, und so fuhren die Indians mit ordentlich Wut im Bauch zu den Bulls und wehrten deren Matchball zum Einzug ins Viertelfinale ab.

Valentin Busch erlöste die Indians

Ohne Veränderungen im Line-up traten die Indianer zum vierten Spiel in Halle an. Dort fiel das erste Tor erst im zweiten Drittel. Die Bulls erzielten das 1:0 durch Eetu Elo. Memmingen ließ sich davon aber nicht beirren. Einen Penalty verwandelte Linus Svedlund zum 1:1. Und Denis Fominych schoss noch vor der Pause das verdiente 2:1. Das erlösende 3:1 erzielte schließlich Stürmer Valentin Busch.

Am Dienstag um 19.30 Uhr kreuzen beide Teams am Hühnerberg nun zum letzten Mal in dieser Serie die Schläger. Der Sieger zieht ins Viertelfinale ein.

Die Begegnung wird wie immer im kostenpflichtigen Livestream von SpradeTV übertragen.