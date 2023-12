Indians erwarten große Kulisse

Die Memmingen Indians empfangen am Donnerstag um 19.30 Uhr in der Eishockey-Oberliga Süd den EC Peiting zum letzten Heimspiel in diesem Jahr. Die Indianer, Kooperationspartner der Ravensburg Towerstars aus der DEL2, können dabei wohl erneut auf einen vollen Kader zurückgreifen. Lediglich der langzeitverletzte Pascal Dopatka wird sicher fehlen.

Zuletzt zeigten sich die Allgäuer in guter Form und konnten ihren Fans bereits zwei Tage vor Heiligabend ein schönes Weihnachtsgeschenk präsentieren. In einem packenden Spiel siegten die Indians gegen den Tabellenführer aus Weiden mit 5:4 (0:2, 2:0, 3:2). Dabei feierte Jaro Hafenrichter mit einem Hattrick ein beeindruckendes Comeback und 2550 Zuschauer verwandelten den Hühnerberg in ein Tollhaus.

18.000 Euro für die Kinderklinik Memmingen

Zudem gingen nach dem „Spiel der Herzen“ insgesamt 18.000 Euro an die Kinderklinik Memmingen. Die rund 6000 Euro, die im Stadion gesammelt wurden, rundete Hauptsponsor Gefro auf 9000 Euro auf. Die VR-Bank legte noch einmal 3000 Euro drauf, und zum Abschluss verdoppelte der Round Table Memmingen die im Stadion gesammelte Summe, so dass am Ende 18.000 Euro für ein Beatmungsgerät für Früh- und Neugeborene übergeben werden konnten.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag mussten sich die Memminger dann in Heilbronn in der Overtime mit 3:4 (0:2, 0:0, 3:1, 0:1) geschlagen geben. Das erste Drittel verlief ausgeglichen, jedoch konnten die Falken zwei Überzahlsituationen nutzen. Corey Mapes und Freddy Cabana erzielten die beiden Tore zum 2:0 in der dritten und zehnten Minute.

Im zweiten Drittel wurden die Indians stärker und übten wesentlich mehr Druck auf die Gastgeber aus, die ihrerseits aus einer konzentrierten Deckung gefährliche Konter fuhren. Tore gelangen keinem der beiden Teams in diesen 20 Minuten.

Den letzten Abschnitt gingen die Indianer noch entschlossener an. Der wichtige Anschlusstreffer durch Dominik Meisinger erfolgte in der 45. Minute und löste den Knoten bei den Gästen. Matej Pekr glich schließlich in Überzahl aus (52.). Jaro Hafenrichter gelang es dann sogar mit seinem 3:2 das Spiel zu drehen, doch Heilbronn nutzte eine weitere Überzahlsituation kurz vor Ende der Partie zum 3:3-Ausgleich (58.). Erneut war es Corey Mapes, der das Tor erzielte. In der Overtime mussten sich die Maustädter dann geschlagen geben. Freddy Cabana holte mit seinem Treffer zum 4:3 in der 63. Minute den Sieg für Heilbronn, und Memmingen nahm nur einen Punkt mit.

Am Donnerstagabend gastiert nun der EC Peiting, momentan Tabellenachter, am Hühnerberg. In dieser Saison trafen die beiden Teams schon zweimal aufeinander, beide Mal in Peiting. Anfang November konnten die Memminger 3:2 (1:2, 1:0, 1:0) gewinnen, einen Monat später verloren sie klar mit 4:7 (1:2, 2:1, 1:4).

Nordamerikanische Sturm-Fraktion macht Peiting gefährlich

Bei den Bayern sticht vor allem die nordamerikanische Sturm-Fraktion mit Felix Brassard, Brett Ouderkirk und Sam Payeur hervor. Die Defensive um Kapitän Andreas Feuerecker soll möglichst wenig Chancen zulassen. Zuletzt klappte das recht gut. Siege über Stuttgart (6:1) und Bad Tölz (4:3, OT) sowie knappe Niederlagen gegen Heilbronn (1:2, PS) und Lindau (3:4) bestätigten die gute Form.

Die Partie wird im Livestream bei SpradeTV zu sehen sein.