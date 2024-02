Indians erleben rabenschwarzen Abend

Am Sonntagabend unterlag der ECDC Memmingen beim Tabellenführer der Eishockey-Oberliga Süd aus Weiden mit 0:9. Am Freitag gilt es gegen Passau wieder zu punkten, um in die Erfolgsspur zurückzufinden.

Torwart bereits nach drei Minuten ausgetauscht

Das Spiel startete denkbar schlecht. Bereits nach rund drei gespielten Minuten lagen die Indians mit 0:3 zurück. Neal Samanski (0:59), Daniel Bruch (2:27) und Tyler Ward (3:20) sorgten für einen Blitzstart der Hausherren. David Elsner erhöhte mit einem Doppelpack in der fünften und achten Minute auf 5:0, was bereits im ersten Drittel die Vorentscheidung bedeutete. Die Indians fanden nie ein Mittel gegen die aggressive Offensive der Hausherren. Auch eine Auszeit und ein Torwartwechsel nach dem dritten Gegentreffer brachten keine Besserung.

Im zweiten Drittel lief bei den Indians offensiv weiterhin wenig zusammen, aber immerhin schafften sie es, die Blue Devils weitgehend vom eigenen Tor fernzuhalten. Ersatztorhüter Leon Meder musste im Mittelabschnitt nur einmal hinter sich greifen. Tyler McPhee-Ward machte das 6:0 in der 23. Minute in Überzahl.

Weiden sichert sich Meistertitel vorzeitig

Im letzten Abschnitt versuchten die etwas blutarm auftretenden Indians das Ergebnis zumindest erträglich zu gestalten, mussten aber noch drei weitere Treffer hinnehmen. Das 7:0 erzielte erneut Tyler McPhee-Ward (51. Minute) und nur 21 Sekunden später erhöhte Tomas Rubes auf 8:0. Den neunten und letzten Treffer für die Oberpfälzer machte dann wieder David Elsner in der 59. Minute. Damit sicherten sich die Blue Devils vorzeitig den Titel des Hauptrunden-Meisters in der Oberliga-Süd.

Für die Indianer heißt es nun, dieses Spiel schnell abzuhaken. Da auch der SC Riessersee ohne Punktgewinn blieb (1:5 bei den Lindau Islanders), befinden sich die Memminger weiterhin in guter Ausgangslage im Kampf um Platz 4. Am Freitag sollen im Heimspiel gegen Passau dringend wieder Punkte her. Spielbeginn am Hühnerberg ist um 20.00 Uhr. SpradeTV überträgt die Partie im kostenpflichtigen Livestream.