Indians behalten Play-offs im Blick

Am Sonntag um 18 Uhr ist mit dem SC Riessersee (live bei SpradeTV) ein Angstgegner der Memminger zu Gast am Hühnerberg. In dieser Saison konnten sie die Garmischer noch nicht bezwingen. Ende Oktober verloren die Indianer mit 3:5 (0:0, 1:4, 2:1) und Mitte November mit 3:4 in Overtime (1:2, 1:0, 1:1, 0:1). Vor heimischer Kulisse will der ECDC nun endlich einen Sieg gegen den derzeitigen Tabellensiebten der Eishockey-Oberliga Süd einfahren, der noch um die direkte Play-off-Qualifikation kämpft.

Diesen Freitag sind die Indians, die letzten Sonntag eine unglückliche 2:4-Heimniederlage (0:0, 2:2, 0:2) gegen die Bayreuth Tigers einstecken mussten, zur Freude von Trainer Daniel Huhn spielfrei. Der gab seinem Team zwei trainingsfreie Tage und sprach in der SpradeTV-Pressekonferenz von „Substanzverlust durch die harten letzten Wochen, dem es durch Regeneration entgegenzuwirken gilt“. Die Niederlage gegen Bayreuth nahm der ehemalige Indians-Kapitän gelassen: „Ich habe ein gutes Oberligaspiel gesehen, in das sich meine Mannschaft hineingekämpft hat. Es waren lediglich kleine individuelle Fehler, die den Ausschlag gegeben haben.“

Leon Häring zieht sich Handbruch zu

Diese gilt es nun gegen den SC Riessersee dringend abzustellen. Unglücklicherweise kam letztes Wochenende ein weiterer Verletzter hinzu. Leon Häring zog sich bei einem Blockversuch einen Handbruch zu und wird wohl etwa sechs Wochen ausfallen. Er gesellt sich damit zu Oli Ott, Pascal Dopatka und Lubor Pokovic, auf die Memmingen auch weiterhin verzichten muss. Dopatka laboriert immer noch an den Folgen einer Verletzung, die er sich im November zugezogen hat. Sein Comeback ist frühestens für Ende Januar geplant. Pokovic wird weiterhin auf unbestimmte Zeit aufgrund von Leistenproblemen fehlen. Coach Huhn stehen also voraussichtlich lediglich sechs Verteidiger und elf Stürmer zur Verfügung.

Die Gäste vom SC Riessersee begrüßen zum Wochenende mit Uli Maurer einen starken Rückkehrer. Der 38-jährige Routinier, der mit München deutscher Meister 2016 wurde, steigt an diesem Wochenende in den Spielbetrieb dieser Saison ein.