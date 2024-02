Indians befinden sich in guter Ausgangslage für die Play-offs

Mit drei Erfolgen innerhalb der vergangenen Woche sind die Memmingen Indians in der Oberliga Süd in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Am Dienstag gewann der ECDC gegen den SC Riessersee in Overtime mit 5:4 (0:2, 2:2, 2:0, 1:0). Dabei mussten die Indians lange Zeit einem Rückstand hinterherlaufen. Im Heimspiel gegen den EC Peiting (Freitag, 20 Uhr) wollen die Indians nun wichtige Zähler im Kampf um Platz vier sammeln.

Trainer Huhn kann aus dem Vollen schöpfen

Vier Sturmreihen und sieben Verteidiger konnte Trainer Daniel Huhn gegen die Garmischer aufbieten, was auch am Wochenende so sein dürfte. Lediglich die Langzeitverletzten Pokovic und Ott werden fehlen. Die Bilanz gegen Peiting ist in dieser Saison laut Mitteilung ausgeglichen. Einer 4:7-Niederlage stehen zwei knappe Siege gegenüber (3:2 und 4:3). Der ECP liegt momentan auf Rang acht und befindet sich weiterhin im Kampf um die beste Ausgangslage für die Play-offs. Über den Umweg der Pre-Play-offs soll auch in diesem Jahr der Endrundeneinzug geschafft werden. Am Sonntag geht es für Memmingenzum Spitzenreiter aus Weiden. Die Blue Devuis sind gerade zu Hause eine Macht und führen die Liga mit 22 Punkten Vorsprung an. Erst drei Niederlagen mussten die Oberpfälzer bislang hinnehmen, eine davon allerdings am Memminger Hühnerberg. Beide Spiele sind, wie immer, im kostenpflichtigen Livestream bei SpradeTV zu sehen. (fk/sz)