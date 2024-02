Indianer auf Punktejagd

Im vorletzten Hauptrunden-Heimspiel bekommen es die ECDC Memmingen Indians in der Eishockey-Oberliga Süd am Freitagabend um 20 Uhr mit den EHF Passau Black Hawks zu tun. Am Sonntag geht es dann um 16 Uhr beim Deggendorfer SC weiter.

Mit vier Punkten Vorsprung auf Verfolger SC Riessersee gehen die Allgäuer ins kommende Wochenende der Oberliga-Süd. Sieben Spiele stehen für die Memminger noch aus.

Dritter ECDC-Goalie wechselt nach Leipzig

Kürzlich gaben die Memminger bekannt, dass der dritte Torhüter Luca Ganz auf eigenen Wunsch nach Leipzig wechselt, da dort seine Aussicht auf Spielzeit größer scheint. Lubor Pokovic fällt ebenso weiter aus, wie Oliver Ott. Bei Leon Häring ist ein Comeback mittlerweile im Bereich des Möglichen.

Der Gegner aus Niederbayern hatte zuletzt Personalprobleme. Eine Krankheitswelle sorgte vergangenen Freitag sogar für eine Spielabsage, zwei Tage später konnten die Black Hawks in Stuttgart jedoch wieder gewinnen. Für die Gäste dürfte es in der Tabelle nur noch wenig Hoffnung auf die Play-offs geben. Der EV Füssen ist den Schwarz-Roten enteilt und scheint sich den letzten Pre-Playoff-Platz gesichert zu haben.

Nach dem Heimspiel gegen Passau geht es nach Deggendorf

Bereits um 16 Uhr findet das Spiel am Sonntag beim Deggendorfer SC statt. Der Drittplatzierte der Oberliga Süd kämpfte in den vergangenen Wochen mit enormen Verletzungssorgen, die zahlreiche Punkte kosteten. Vor allem der Ausfall von Top-Torhüter Timo Pielmeier konnte vom dezimierten Team nicht kompensiert werden. Auf die anhaltende Verletzungsmisere mit den Verpflichtungen von Martin Heinisch und Marco Baßler. Momentan stehen die Indians noch neun Punkte hinter dem DSC. Die bisherigen Vergleiche waren hart umkämpft. Zu Hause gab es eine knappe Niederlage und einen Sieg. Das Spiel in Deggendorf ging in die Overtime.

Beide Begegnungen übeträgt SpradeTV im kostenpflichtigen Livestream.