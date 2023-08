Im Aufsteiger–Duell soll der erste Sieg gelingen

Nach dem schweren Auftaktprogramm soll es nun an diesem Freitagabend gelingen: Im Duell der Aufsteiger peilt der FC Memmingen gegen den SV Schalding/Heining seinen ersten Saisonsieg an in der Regionalliga Bayern an. Anpfiff ist um 19 Uhr. Erneut wird eine vierstellige Kulisse in der Arena an der Bodenseestraße erwartet.

Die Lage: In der vergangenen Saison hatten der FC Memmingen und der SV Schalding/Heining in der Bayernliga Meisterschaft und Aufstieg ausgemacht. Jetzt kämpfen beide eine Liga höher um den Klassenerhalt. Der FCM holte bislang immerhin einen Punkt beim Topfavoriten Würzburger Kickers, verlor zuhause gegen den Vorjahres–Vierten Nürnberg II (0:3) und gab höchst unglücklich die Punkte beim Drittliga–Absteiger Bayreuth ab (1:2). Schalding war erst zweimal im Einsatz, weil Gegner Schweinfurt wegen einer Autobahn–Totalsperre nicht anreisen konnte. So steht bislang die knappe Auftaktniederlage in Bayreuth (0:1) und ein 1:5 daheim gegen Überraschungs–Tabellenführer DJK Vilzing zu Buche. Hier war die Begegnung eine Stunde offen, dann wurde zu viel riskiert und dem Gegner eine offene Flanke geboten.

Der Gegner: Die Passauer Vorstädter schafften gemeinsam mit dem FC Memmingen nach einem Jahr Abwesenheit die sofortige Rückkehr in die Regionalliga Bayern. Nach dem Abstieg war die Schaldinger Mannschaft zum großen Teil zusammengeblieben und marschierte recht souverän durch die Vorrunde, schwächelte etwas nach dem Winter, setzte sich aber dann klar als Tabellenerster der Bayernliga Süd durch — trotz einer 1:2 Niederlage in der Rückrunde in Memmingen. Das Hinspiel ging seinerseits allerdings klar mit 5:1 an Schalding.

Konstanz gibt es auf dem Trainerposten durch alle Höhen und Tiefen. Seit 2014 gibt Stefan Köck (38) die Kommandos und ist damit der Regionalliga–Coach mit der aktuell längsten Amtszeit. Der Umbruch nach dem Wiederaufstieg war größer als vor einem Jahr. Zwar hält sich die Zahl der Abgänge durch Stammspieler wie beispielsweise Fabian Burmberger oder Nemanja Radivojevic in Grenzen. Es gab aber einige Neuzugänge, die bereits den Sprung ins Team geschafft haben. Schwer wiegt allerdings die Verletzung des langjährigen Torjägers Markus Gallmaier, der noch mehrere Wochen ausfällt.

Das FCM–Personal: Nach wie vor ist der Memminger Kader dezimiert. Stürmer Dominik Stroh–Engel ist nach seinem grippalen Infekt wieder dabei. David Bauer, David Remiger und Bojan Tanev fallen weiter aus. Außenverteidiger Luis Sailer Fidalgo ist noch nicht voll belastbar. Ansonsten steht Trianer Stephan Baierl der gleiche Kader wie in Bayreuth zur Verfügung. Der Coach stellt sich auf ein „absolutes Kampfspiel“ ein. Körperliche Robustheit sei gefragt, „anders als zuletzt, wo mehr taktisch gearbeitet wurde“. Zwischen den Pfosten wird Dominik Dewein stehen. Baierl hat mit den Torleuten besprochen, dass sie jeweils drei Spiele um Punkte und Pokal bestreiten. Zunächst war Tobias Werdich dran, jetzt hat Dewein seinen dritten Auftritt. Ob danach weiter rotiert wird, ist noch offen.

Eintrittskarten: Beim ersten Heimspiel vor zwei Wochen kam ein neues Ticketsystem zum Einsatz, das an der Abendkasse noch nicht reibungslos funktionierte, für Wartezeiten und Beschwerden sorgte. Dazu kam noch das heftige Gewitter vor Spielbeginn, das die Fans im wahrsten Sinne des Wortes im Regen stehen ließ. Das System wurde weiter optimiert, aber der 3. Vorsitzende Thomas Reichart — im Verein zuständig für das Ticketing — empfiehlt den Zuschauern grundsätzlich die Karten im Vorfeld zu erwerben und damit längeres Anstehen zu umgehen. Zudem sind im Vorfeld die Tageskarten bis zu 30 Prozent günstiger als an der Abendkasse. Online über den Ticketshop unter www.fc–memmingen.de können die Karten bis zum Anpfiff erworben werden.