FC Memmingens Dominik Kurija für ein Spiel gesperrt

Stürmer Dominik Kurija ist nach seinem umstrittenen Platzverweis im Regionalliga-Heimspiel des FC Memmingen gegen den FC Bayern München II (0:4) für ein Spiel gesperrt worden. Das Sportgericht wertete die Szene in der 34. Minute, nach der Schiedsrichter Peter Dotzel dem Innenverteidiger die Rote Karte zeigte, „noch als Unsportlichkeit“ und legte die Aktion damit anders aus als der Unparteiische in seinem Bericht. In diesem hieß es, Kurija habe seinen Gegenspieler Younes Aitamer „mit offener Sohle“ attackiert bei „Inkaufnehmen der Gesundheitsgefährdung“.

Das war keine Rote Karte! FCBayern-TV

Nicht nur der FC Memmingen hatte eine ganz andere Wahrnehmung, auch auf dem Bildschirm stellte sich die Situation anders dar. In der Liveberichterstattung bei FCBayern-TV hieß es sogar: „Jeder, der schon einmal Fußball gespielt hat, muss sagen, das ist keine Rote Karte.“

Nach dem Platzverweis spielte der FC Bayern II seine Souveränität aus. Zuvor war der nun numerisch geschwächte FC Memmingen trotz eines 0:1-Rückstandes gut im Spiel und hatte durchaus seine Möglichkeiten.

Geringere Strafe ist nicht möglich

Eine geringere Strafe als ein Spiel Sperre nach der Roten Karte ist nach einer sogenannten Tatsachenentscheidung des Schiedsrichters nicht möglich. Lediglich bei einem Regelverstoß kann es zu einem kompletten Freispruch kommen.

In der Innenverteidigung wird es personell nun eng, da Jakob Gräser nach seiner Verletzung in Schweinfurt voraussichtlich noch mehrere Wochen ausfallen wird. Für das Auswärtsspiel am Samstag in Illertissen ruhen deshalb die Hoffnungen ein Stück weit auf Manuel Konrad. Der Kapitän saß nach seiner Verletzungspause gegen Bayern II zumindest wieder auf der Bank. FCM-Trainer Matthias Günes gibt sich weiter kämpferisch: „Unser Ziel ist es, aus unserem Kader immer eine Mannschaft aufzustellen, die ein Spiel gewinnen kann“.