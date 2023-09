FC Memmingen verliert Torspektakel im Grünwalder Stadion

Bei einem wilden Sieben–Tore–Spektakel im Grünwalder Stadion ist der FC Memmingen leer ausgegangen. „Der FC Bayern wäre an diesem Tag schlagbar gewesen“, waren sich Trainer Stephan Baierl und der Sportliche Leiter Thomas Reinhardt nach der 3:4 (2:2)-Niederlage bei der Zweitvertretung der Münchner im Regionalliga–Auswärtsspiel einig.

Pascal Maier verpasst den späten Ausgleich

Zumindest ein Punkt hätte am Ende herausspringen können, ja eigentlich müssen. In der Nachspielzeit hatte Pascal Maier das 4:4 auf den Schlappen, drosch den Ball aber aus kurzer Entfernung drüber. Vielleicht hätte er das Leder lieber an den eingewechselten Dominik Stroh–Engel durchlassen sollen, der nach der Flanke von Manuel Konrad auch einschussbereit im Fünf–Meter–Raum aufgetaucht war. „Hätte, wenn und aber“ zählten nicht.

Es war das gleiche Lied wie schon zuvor beim Aufsteiger aus dem Allgäu. „Wir sind einfach zu anfällig für Tore“, sah Baierl Parallelen zu den vorangegangenen Begegnungen. Die erwartete Bayern–Taktik von FCB–Trainer Holger Seitz mit völliger Offensive ging schon nach zwei Minuten auf, als Lovro Zvonarek mit seiner zweiten Möglichkeit vorlegte. Die Mauertaktik musste von den Memmingern denn auch schnell aufgeben werden und nach einer Viertelstunde war es praktisch ein offener Schlagabtausch, gefühlt zeitweise ohne Abwehrreihen. Der wieder in die Startelf gerückte Janis Peter war Wegbereiter zum Ausgleich. Das 1:1 wurde zunächst dem 20–jährigen Mittelfeldmann als direkt verwandelte Ecke zugeschrieben, aber Jakob Gräser war noch dran. Desire Segbe legte mit einem Foulelfmetermit dem 2:1 wieder vor (39.). Eine Ecke führte noch vor der Pause zum 2:2, als Konrad einköpfte.

In der zweiten Hälfte legte Younes Aitamer sowie der vom FC Augsburg gekommene Dion Berisha via Innenpfosten (66.) jetzt mit zwei Treffern vor. Der FCM gab sich aber noch nicht geschlagen. Durch einen Freistoß brachte der kurz zuvor ins Spiel gekommene Ardian Morina den FCM im Nachschuss noch mal auf 3:4 heran (71.). Der Ausgleich fiel allerdings nicht mehr. „Wir hatten schon ein paar komplizierte Situationen zu überstehen“, sagte Seitz. „Die Jungs haben es geschafft, den Sieg über die Ziellinie zu kämpfen.“