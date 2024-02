FC Memmingen verliert ersten Test

Der bayerische Fußball-Regionalligist FC Memmingen hat nach zweiwöchiger Vorbereitungsphase sein erstes Testspiel verloren. Mit 0:1 unterlag das Team des neuen Cheftrainers Matthias Günes dem Bayernligisten 1. FC Sonthofen.

Das Hauptaugenmerk liegt auf der Kompaktheit

Manuel Konrad fehlte verletzt, die vier Zugänge Maximilian Berwein, Sascha Hingerl, Dominik Kurija und Lukas Rietzler standen in der Startelf. Nach den Trainingseinheiten legte der FCM-Trainer laut Mitteilung das Hauptaugenmerk auf mehr Kompaktheit im Spiel, vor allem in der Abwehr, die bislang die meisten Gegentreffer in der Regionalliga kassierte. „Hier habe ich schon einiges Gutes gesehen, aber auch Schatten“, sagte Günes. „Wir wollen mehr Stabilität in den Abläufen.“

Nach vorne ist beim FCM noch deutlich Luft nach oben, viele Tormöglichkeiten erspielten sich die Memminger nicht. Die Gäste nutzten auf dem Kunstrasenplatz im Memminger Stadion eine der wenigen Möglichkeiten in der 50. Minute durch Andreas Hindelang zum Tor des Tages.