FC Memmingen verliert den Anschluss

Der FC Memmingen hat in der Fußball-Regionalliga Bayern gegen den Tabellenzweiten DJK Vilzing mit 0:5 (0:2) verloren. Dabei wäre für den ersatzgeschwächten FCM im letzten Regionalligaspiel des Jahres durchaus mehr drin gewesen. Memmingen hatte Möglichkeiten, nutzte diese aber laut Mitteilung einmal mehr nicht.

Nach mittlerweile acht Niederlagen in Folge sind für den Tabellenvorletzten Memmingen die Nichtabstiegsplätze schon relativ weit entfernt. „Wir sind absolut froh, dass wir jetzt in die Winterpause gehen können“, sagte FCM-Trainer Bernd Maier. „Ich glaube, das ist das einzige, was uns in der jetzigen Situation noch helfen kann.“

Memmingen hatte die erste Möglichkeit im Spiel - den ersten Treffer erzielten jedoch die Gäste. Manuel Konrad sprang der Ball im Laufduell an die Hand, „klar außerhalb des Strafraums“, teilen die Memminger mit. Schiedsrichter Maximilian Riedel entschied aber auf Elfmeter. Andreas Jünger verwandelte zum 1:0 (9.). Ein Patzer von David Bauer leitete das 0:2 in der Nachspielzeit der ersten Hälfte ein. Tobias Hoch und noch zweimal Andreas Jünger schraubten das Ergebnis, während Memmingen mit weiteren strittigen Szenen haderte.