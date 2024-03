FC Memmingen trifft abermals auf ein Spitzenteam

Bevor es in den kommenden Wochen in der Fußball-Regionalliga Bayern gegen Gegner in Schlagdistanz geht, bekommt der FC Memmingen mit dem Tabellendritten TSV Aubstadt noch einmal ein Spitzenteam vorgesetzt. Angesichts der Lage sollte beim Regionalliga-Vorletzten am Samstag (14 Uhr) laut Mitteilung eine Überraschung her, um den Anschluss an den Relegationsplatz zu halten.

Keiner lässt sich hängen. FCM-Trainer Matthias Günes

Der Abstand auf Rang 16 ist für den FCM wieder auf sechs Punkte angewachsen. Auch beim 1:3 in Illertissen holte Memmingen keine Zähler. „Wir müssen die entscheidenden Szenen, die ein Spiel kippen lassen, in unsere Richtung zwingen“, sagt Trainer Matthias Günes. Auch in Schweinfurt (2:2) und Augsburg (1:1) ließ der FCM Punkte liegen. „Keiner lässt sich hängen“, meint Günes jedoch.

Nach dem Hinspiel gab es einen Trainerwechsel

Im Hinspiel unterlag der FC Memmingen mit 1:3, anschließend erfolgte die Trennung von Trainer Stephan Baierl. Keinen der bisher fünf Vergleiche gewann der FCM gegen Aubstadt - es gab drei Niederlagen und zwei Unentschieden.

Die Planungen für die kommende Saison laufen beim FC Memmingen. Nachwuchstorhüter Lukas Da Silva Pötzinger hat laut Mitteilung des FCM für zwei weitere Jahre unterschrieben. Der 19-Jährige ist aktuell Keeper der U19. Vor seinem Wechsel nach Memmingen wurde er im Nachwuchsleistungszentrum des FC Augsburg ausgebildet. 2023 gehörte Da Silva Pötzinger dem World-Squad-Team des FC Bayern München an. Bei dem internationalen Projekt wählt der FC Bayern Talente aus der ganzen Welt aus, sichtet sie und bietet ihnen nach eigenen Angaben eine Plattform, um „den Traum vom Profifußball“ zu verwirklichen.