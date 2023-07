FC Memmingen startet die Saison beim Topfavoriten

Der Auftakt in der Fußball–Regionalliga Bayern hat es für den FC Memmingen in sich. Am Freitag (18.30 Uhr) startet der Aufsteiger beim Vizemeister FC Würzburg Kickers. Die Saisonziele könnten unterschiedlicher nicht sein: Die Würzburger wollen zurück in die 3. Liga und werden von der Konkurrenz als Topfavorit gehandelt. Für Memmingen geht es erst mal um den Klassenerhalt.

Der Kapitän und der Spielmacher sind gesetzt

Auch im zweiten Jahr nach dem Drittliga–Abstieg arbeitet der FC Kickers Würzburg weiter unter Profibedingungen. Würzburg bereitete sich mit fünf Einheiten tagsüber vor, Memmingen trainierte dreimal in den Abendstunden. FCM–Trainer Stephan Baierl hat die Kickers in deren Testspiel gegen den SSV Ulm 1846 beobachtet und schätzt den Gegner sehr stark ein: „Sie sind klarer Favorit und werden sicher um Platz eins und zwei spielen. Aber wir freuen uns, wieder gegen solche Gegner antreten zu dürfen.“

Im Pokalspiel in Sonthofen (5:3 nach Elfmeterschießen) und in den Trainingseinheiten der vergangenen Tage gab es laut Mitteilung noch keine finale Tendenz zu sehen, welche Startelf Baierl in Würzburg aufbieten wird. Zu den gesetzten Spieler gehören der neue Kapitän Manuel Konrad und Spielmacher Nikola Trkulja. Personellen Zuwachs gibt es noch durch Mateo Bozic: Der 22–jährige Kroate spielt im zentralen Mittelfeld und kommt vom bosnischen Zweitligisten NK Jedinstvo Bihac. Sein Vater lebt in Memmingen. Die Wechselformalitäten laufen noch, sodass Bozic noch nicht eingesetzt werden kann.

Erstes Heimspiel ebenfalls am Freitagabend

Das erste Heimspiel in der Regionalliga Bayern bestreitet der FC Memmingen am Freitag, 28. Juli (19 Uhr), gegen den 1. FC Nürnberg II. Der Kartenvorverkauf für Einzeltickets beginnt am Montag. Erstmals werden auch Familienkarten und VIP–Tagespässe angeboten. Alle Infos zu den Eintrittspreisen und Vorverkaufsstellen gibt es im Internet unter: www.fc–memmingen.de.