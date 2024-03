FC Memmingen nach Roter Karte chancenlos

Gegen eine Mannschaft wie den FC Bayern München II muss alles passen, um gegen sie bestehen zu können. Das war beim FC Memmingen von vornherein klar. Es passte im ersten Regionalliga-Heimspiel nach der Winterpause aber nur bis zur Mitte der ersten Hälfte - hier waren die Allgäuer Fußballer frech und durchaus offensiv wie auch defensiv sogar das bessere Team. Am Ende prangte es vor der Saison-Rekordkulisse von 2.316 Zuschauern in der Arena aber „0:4“ leuchtend rot von der Anzeigetafel. Die Bayern-Amateure spielten in numerischer Überlegenheit ihre ganze Klasse aus, nachdem Dominik Kurija vom Platz geflogen war - laut FCM-Mitteilung „unberechtigt“.

In der 34. Minute zückte Schiedsrichter Peter Dotzel (Heidenfeld) zum Entsetzen nicht nur von Kurija bei dessen Balleroberung gegen Younes Aitamer glatt Rot. „Eine sehr harte Entscheidung“, so der FCM. „Bei genauerer Betrachtung der Videobilder war es gar kein Foul, schon gar nicht mit ,offener Sohle’, wie im Schiedsrichterbericht geschildert. Aitamer war schon vor dem Kontakt ausgerutscht und gefallen.“

Platzverweis spielt Bayern II in die Karten

Zu diesem Zeitpunkt lagen die Bayern mit einem Treffer vorn. Kapitän Timo Kern machte nach ganz starker Ballannahme aus der ersten Chance der Münchner die Führung (23.).

Der Platzverweis wirkte sich deutlich auf das Spielgeschehen aus. Mit Kurija fehlte in der Folge hinten ein weiterer Innenverteidiger, nachdem sich Jakob Gräser schon im ersten Spiel nach der Winterpause in Schweinfurt verletzte.

Kurz vor der Pause saß der Kopfball von Jonathan Asp Jensen (42.). In der zweiten Hälfte traf Aitamer volley (56.) und nach einer Ecke des Torschützen nickte schließlich noch Bayerns Luca Denk ein (62.).

Der Memminger Rückstand auf den ersten Relegationsplatz beträgt mit diesem Wochenende wieder fünf Punkte. „Wir werden uns schütteln“, gibt sich Trainer Matthias Günes kämpferisch.