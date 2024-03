Auch beim zweiten Auswärtsauftritt nach der Winterpause wäre für den FC Memmingen mehr drin gewesen. Aber nicht nur Armin Buchmann stellte nach dem 1:1-Unentschieden (1:1) beim FC Augsburg II vor allem die positiven Aspekte heraus: „In der Verfassung vor der Winterpause hätten wir hier deutlich verloren“, meinte der FCM-Präsident.

Immerhin sprang nach zuvor neun mehr oder weniger deutlichen Niederlagen gegen diesen Angstgegner diesmal etwas Zählbares heraus. Und auch in der Tabelle hat der Vorletzte der Regionalliga wieder ein klein wenig Boden gutgemacht. Der Rückstand auf den FC Eintracht Bamberg und damit auf einen Relegationsplatz wurde auf vier Punkte verkürzt. Freilich hätte die Ausbeute noch besser sein können, aber das Auftreten der Mannschaft stimmt die Verantwortlichen äußerst zuversichtlich, dass im Abstiegskampf noch alles drin ist. Immerhin verbleiben noch zehn Spiele.

FCM geht früh in Führung

Der Matchplan der Memminger schien schon früh aufzugehen, als Maximilian Berwein nach einem Fehlpass der Hausherren auf und davon ging. Aus 20 Metern düpierte der starke Winter-Neuzugang dann Marcel Lubik, Torhüter Nummer drei des Augsburger Profikaders. „Für so etwas bist du Trainer“, freute sich Matthias Günes, dass nicht nur in dieser Situation die taktische Vorgabe umgesetzt wurde.

Der Cheftrainer musste die Begegnung im Rosenau-Stadion nervös von der Tribüne aus verfolgen, weil er nach der Roten Karte in Schweinfurt gesperrt war und deshalb während der Begegnung nicht eingreifen durfte. Die Spieler, die von Co-Trainer Candy Decker gecoacht wurden, setzten am Freitagabend bei eisigem Wind aber alles um, was vorher besprochen worden war, nämlich den Gegner hoch anzulaufen und möglichst zu Fehlern zu zwingen.

Der Ausgleich fällt unerwartet

Dass dies gelungen ist, unterstrich auch die Analyse von FCA-Trainer Tobias Strobl im Anschluss an das Spiel: „Wir waren sehr unklar in unseren Aktionen und haben uns in der zweiten Halbzeit fast keine Chance mehr erspielt. Wir müssen mit dem einen Punkt zufrieden sein.“ Praktisch aus dem Nichts gelang Augsburg das 1:1. Nach einer Rathgeber-Flanke zeigte FCM-Torhüter Dominik Dewein beim Kopfball von Juan Cabrera zunächst einen großartigen Reflex, war aber beim zweiten Versuch des Uruguayers machtlos (32. Minute). Pech auch für Dewein, dass er sich in der zweiten Hälfte bei einer Rettungstat verletzte. Tobias Werdich kam für den Stammkeeper und machte seine Sache gut.

Manchmal waren wir richtig frech. FCM-Co-Trainer Candy Decker

Candy Decker lobte hinterher vor allem die hohe Kampf- und Laufbereitschaft beim FCM: „Wir waren manchmal richtig frech. Augsburg hat natürlich auch Qualität, aber wir haben gut verteidigt. Schade, es war mehr drin“. Einer der wenigen Kritikpunkte war die fehlende Kaltschnäuzigkeit. Einige unerwartete Patzer von FCA-Schlussmann Marcel Lubik hätte man durchaus ausnutzen können, war aber in diesen Situationen einfach nicht cool genug.

Am Samstag um 14 Uhr empfangen die runderneuerten und stark verbesserten Memminger den FC Bayern München II.

Fußball-Regionalliga, 24. Spieltag: FC Augsburg II – FC Memmingen 1:1 (1:1). – Tore: 0:1 (5.) Berwein, 1:1 (32.) Cabrera - Schiedsrichter: Götz (Schwandorf) - Zuschauer: 440. – FC Augsburg II: Lubik – Haimerl, Cabrera, Japaur (60. Ehrlich), Prodanovic, Taseski, Rathgeber (90. Bell), Deger, Rasoulinia (87. Lindermeir), Hofgärtner (87. Gebert), Hausmann (75. Mühlbauer) – FC Memmingen: Dewein (62. Werdich) – Dolinski, Kurija, Bauer, Lutz – Rietzler, Hingerl – Maier, Mulas (88. Moser), Berwein – Müller (80. Bareis).