FC Memmingen hofft auf eine Überraschung

Mit einem positiven Ergebnis möchte sich der FC Memmingen aus dem Kalenderjahr 2023 verabschieden. Die Aufgabe am Samstag (14 Uhr) im letzten Heimspiel der Fußball-Regionalliga Bayern hat es für den FCM aber in sich: Es kommt der Überraschungs-Tabellenzweite DJK Vilzing. Die personelle Lage bei den Memmingern, die siebenmal in Folge verloren haben, ist nach wie vor nicht gut.

Der Vorletzte hat den Zweiten zu Gast, die schwächste Abwehr der Regionalliga trifft auf den besten Angriff der Liga (49 Treffer). „Vielleicht gelingt uns ja Unerwartetes“, meint FCM-Trainer Bernd Maier. Vilzing hat in dieser Saison bislang erst drei Spiele verloren: Gegen Würzburg (1:3) und in Illertissen (2:3), dazu gab es zu Saisonbeginn einen Ausrutscher gegen Schweinfurt (0:5). Das Hinspiel verlor Memmingen mit 0:4.

Vilzing spielt eine ganz andere Rolle als noch in der Vorsaison

In der vergangenen Saison spielte die DJK Vilzing als Aufsteiger noch gegen den Abstieg. In dieser Saison hat die Mannschaft jedoch einen richtig guten Lauf und ist der einzig verbliebene ernsthafte Konkurrent von Spitzenreiter Kickers Würzburg. Ein Drittliga-Aufstieg kommt für die Oberpfälzer laut Mitteilung aber nicht in Betracht. Verein, Umfeld und Stadion seien nicht für Profifußball ausgelegt.

Ganz andere Sorgen haben die Memminger. Zwar sind die zuletzt gesperrten Micha Bareis und David Bauer wieder dabei, „personell sind wir aber wieder gleich weit“, sagt Maier. Dominik Stroh-Engel musste sich einer Zahnoperation unterziehen, Maximilian Dolinski konnte wegen eines Infekts nicht trainieren, genauso wie Matthias Moser und Noah Müller. Bojan Tanev wurde bei der 1:2-Niederlage in Schalding zwar in der Schlussphase eingewechselt, mehr als ein Kurzeinsatz ist bei dem Stürmer aber weiter nicht drin. Letztmals wird Innenverteidiger Nicolai Brugger auflaufen. Er geht auf Weltreise. Lukas Gerlspeck hat um Auflösung seines Vertrags gebeten.