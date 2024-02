FC Memmingen forciert nun die Offensivarbeit

Der Fußball-Regionalligist FC Memmingen hat am Samstag den mutmaßlichen stärksten Gegner in der Wintervorbereitung vor der Brust. Um 15 Uhr geht es zum österreichischen Zweitligisten Schwarz-Weiß Bregenz. Unter der Woche gab es für die Allgäuer einen 1:0 (0:0)-Testspielsieg beim aufstrebenden württembergischen Landesligisten SV Mietingen.

U19-Junior köpft den FC Memmingen zum Sieg

„Es war der erste Sieg nach neun Niederlagen“, sah der neue Cheftrainer Matthias Günes das Ergebnis positiv, zumal der erste Test am vergangenen Wochenende mit 0:1 gegen den 1. FC Sonthofen verloren wurde. Die Partie in Mietingen fand auf Rasen statt. Günes schickte hier vornehmlich die jungen Akteure seines augenblicklich noch sehr großen Trainingskaders aufs Feld. Den Siegtreffer erzielte in der Schlussminute sein Neffe und U19-Junior David Günes per Kopfball. Acht „Stammleute, ohne irgendeine Wertung“ blieben daheim, weil Günes sich in seinen ersten Vorbereitungswochen ein umfassendes Bild von allen Spielern mit ausreichend Einsatzzeiten verschaffen wollte.

Im Mannschaftstraining fehlen aktuell noch die angeschlagenen Manuel Konrad und Matthias Moser. In die nächsten Vorbereitungsspiele geht es nun jeweils mit 16, 17 Mann. Nach dem Schwerpunkt, erst einmal Stabilität in die Abwehr zu bringen, soll nun auch die Offensivarbeit forciert werden.

Eine echte Hausnummer ist nun Bregenz. Für die Gastgeber ist es gegen Memmingen schon die Generalprobe, ehe es in der darauffolgenden Woche für den Zweitliga-Sechsten beim First Vienna FC schon wieder um Punkte geht. Der FCM steigt am 2. März mit dem Auswärtsspiel beim 1. FC Schweinfurt wieder in der Spielbetrieb der Regionalliga Bayern ein.

Bei Schwarz-Weiß Bregenz gab es in der Winterpause einen Trainerwechsel. Markus Mader kehrte auf die Trainerbank zurück und folgte auf Andreas Heraf, der wiederum Lustenau übernahm.

Das Spiel in Bregenz ist aktuell noch auf dem Kunstrasenplatz auf der Sportanlage Neu Amerika angesetzt. FCM-Coach Günes hofft, dass es vielleicht doch auf Naturrasen in Vorarlberg gespielt werden kann.