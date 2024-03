FC Memmingen erwartet „mehr als 2000 Fans“

Wenn der FC Bayern München irgendwo aufkreuzt, lockt es die Fußballfans. Dies wird am Samstag (14 Uhr) nicht anders sein, wenn die zweite Mannschaft des FC Bayern zum Regionalliga-Spiel beim FC Memmingen antritt. Die Bayern-Talente können recht unbeschwert antreten, die Gastgeber kämpfen dagegen um jeden Punkt im Kampf um den Klassenerhalt.

Der Sitzplatzbereich ist bereits ausverkauft

Eine gute Kulisse in der Arena an der Bodenseestraße wird laut Mitteilung zum ersten Heimspiel nach fast vier Monaten erwartet. Angesichts der Vorverkaufszahlen sollten es mehr als 2000 Fans werden. Stehplatzkarten sind für alle Heimblöcke und den Gästebereich noch ausreichend auch an den Tageskassen erhältlich. Drei Stadionkassen öffnen um 13 Uhr, ab diesem Zeitpunkt ist auch Einlass. Die Sitzplätze sind bereits ausverkauft.