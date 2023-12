Erster Buskonvoi der Vereinshistorie

Elf Fanbusse und wohl deutlich mehr als 700 Auswärtsfans begleiten die Memminger Indians am Samstag zum letzten Spiel des Kalenderjahres. Es ist der erste Buskonvoi der Indians-Geschichte. Außerdem haben sich noch zahlreiche Privatfahrer für die kommende Begegnung des ECDC angekündigt. Um 18 Uhr sind die Rot-Weißen in der Eishockey-Oberliga Süd zu Gast bei den Tölzer Löwen und wollen gemeinsam mit ihren Anhängern drei Punkte einfahren.

Die Indians treten erneut ohne Oli Ott an. Ausgerechnet der aus Bad Tölz nach Memmingen gewechselte Angreifer verpasst die kommenden Spiele mit einem Bruch in der Hand. Auch Lubor Pokovic wird vermutlich weiter ausfallen. Der Rest des Teams, welches zur Zeit ein Mammutprogramm zu bewältigen hat, dürfte Trainer Daniel Huhn aber zur Verfügung stehen.

Jaroslav Hafenrichter sorgt für die Entscheidung

Nach dem Punktgewinn am zweiten Weihnachtsfeiertag bei den Heilbronner Falken und dem Sieg am Donnerstag gegen den EC Peiting sind die Indians nun seit sieben Partien ungeschlagen nach 60 Minuten. Eine Serie, welche die Maustädter gerne aufrechterhalten wollen. Den entscheidenden Treffer vor 2808 Zuschauern gegen Peiting markierte Jaroslav Hafenrichter in der 56. Minute.