ECDC Memmingen verschenkt Punkte

Zweimal stark angefangen, zweimal stark nachgelassen, so lässt sich das Wochenende der Memmingen Indians in der Eishockey-Oberliga Süd zusammenfassen. Am Freitag kassierten sie in Bad Tölz drei Minuten vor Ende der Partie das 3:4 und verloren letztlich mit 3:6. Am Sonntag gelang dem ECDC dann ein Sieg, zufrieden waren sie mit dem 5:4 in Overtime gegen Stuttgart aber nicht, gaben sie doch in der regulären Spielzeit eine 4:1-Führung aus der Hand.

Im ersten Drittel hatten die Indians das Spiel gegen die Tölzer Löwen klar bestimmt. Denis Fominych nutzte die erste Überzahlsituation dann auch zum 1:0. Weitere hochkarätige Chancen wurden ausgelassen, was sich später rächen sollte.

Relativ früh kamen die Löwen im zweiten Abschnitt durch Mateu Späth Mariscal zum Ausgleich (23.) Ab diesem Moment wirkten die Maustädter wie ausgewechselt und konnten nicht mehr an das erste Drittel anknüpfen. Bereits in der 29. Minute schoss Alexander Fichtner das 2:1 für Tölz. Einen Hoffnungsschimmer brachte der Ausgleich durch Milan Pfalzer kurz vor Drittelende.

Abgefälschter Schuss bringt Bad Tölz entscheidend in Führung

Mit einem Unentschieden gingen beide Teams in die letzten 20 Minuten, doch der Kampfgeist der Löwen war größer. Topi Piipponen traf zum 3:2 für Bad Tölz (49.). Memmingen glich durch Matej Pekr aus (55.), dennoch verloren die Indians. In der 58. Minute fälschte Philipp Schlager einen Schuss zum 4:3 für die Gastgeber ab. Zwei Empty-Net-Treffer durch Oliver Noack und Topi Piipponen brachten das 6:3-Endergebnis.

Am Sonntag trat Gegner Stuttgart bereits im ersten Drittel deutlich selbstbewusster auf als im ersten Vergleich am Hühnerberg. Memmingen hatte zwar Chancen, konnte diese aber nicht nutzen.

Im zweiten Abschnitt traf Simon Klatte zum 1:0 für den Aufsteiger. Memmingen glich rund eine Minute später durch Fominych aus. Durch die Treffer von Tobi Meier und Milan Pfalzer stand es nach 40 Minuten 3:1 für die Gastgeber.

Als im letzten Drittel Linus Svedlund das 4:1 schoss (50.), schien die Messe gelesen. Doch Stuttgart zeigte Moral. Jannik Herm und David Kirchhoff verkürzten binnen drei Minuten auf 3:4. Und als die Indians kurz vor dem Ende in Unterzahl gerieten, erzielte Matthew Pistilli das 4:4. So ging es in die Overtime.

Homjakovs sichert den Zusatzpunkt

Dort sicherten sich die Memminger durch einen Treffer von Eddy Homjakovs den Zusatzpunkt, am schwachen Auftritt Ende des dritten Drittels änderte aber auch das nichts.

Freitag geht es für Memmingen um 19.30 Uhr zum Auswärtsspiel nach Passau. Am Sonntag kommt dann um 18 Uhr Deggendorf in die Maustadt. Beide Spiele sind im kostenpflichtigen Livestream bei SpradeTV zu sehen.