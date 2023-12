ECDC Memmingen verpflichtet einen neuen Verteidiger

Mit bislang 89 Gegentreffern nach 23 Spielen stellt der ECDC Memmingen in der Eishockey-Oberliga Süd die fünftschlechteste Defensive der Liga. Zu viel aus Sicht der Verantwortlichen. Deshalb haben die Indians den 23-jährigen Verteidiger Nikonor Dobryskin verpflichtet. Der gebürtige Berliner verbrachte seine Jugend in der Schweiz und kam erst vor der Saison 2021/22 wieder nach Deutschland. Nach Stationen beim EC Bad Nauheim und den Krefeld Pinguinen war Dobryskin in dieser Saison bislang vereinslos.

Erst in Passau, dann gegen Deggendorf

Der ECDC Memmingen trifft in der Oberliga Süd am Freitag (20 Uhr/SpradeTV) auswärts auf die EHF Passau Black Hawks. Ob Dobryskin da schon mit dabei ist, entscheidet sich laut Mitteilung der Indians erst kurzfristig. Am Sonntag (18 Uhr) im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten Deggendorfer SC soll der Verteidiger spätestens sein Debüt für den ECDC geben. Äußerst fraglich ist am Wochenende laut den Memmingern der Einsatz von Lubor Pokovic, der an einer hartnäckigen Leistenverletzung laboriert.

Nach zuletzt schwankenden Leistungen mit drei Niederlagen in Serie sowie dem mühsamen 5:4-Erfolg nach Verlängerung gegen den Aufsteiger Stuttgart wollen die Memminger beim Vorletzten Passau mal wieder drei Punkte einfahren. Die Black Hawks um Trainer Thomas Vogl stehen nur auf Ranbg zwölf und kommen bislang nur auf 15 Punkte. Dass dies aber nichts zu bedeuten hat, mussten die Indians am vergangenen Spieltag Leib erfahren, als die aufopferungsvoll kämpfenden Stuttgarter einen Punkt am Hühnerberg entführten.

Ausfalldauer von Pokovic ist unklar

Die Black Hawks verfügen in Jakub Cizek und Liam Blackburn über zwei starke Kontingentspieler im Sturm. Die Indians, die sich laut eigener Aussage in Passau generell schwertun, sind gewarnt, peilen aber drei Punkte an. Diese wären im Hinblick auf das schwierige Spiel am Sonntag viel wert. Denn dann kommt ab 18 Uhr der Tabellenzweite Deggendorf an den Hühnerberg. Vor knapp zwei Wochen musste sich der ECDC mit 2:3 geschlagen geben. Karten für die Partie am Sonntag sind im Vorverkauf erhältlich, Informationen dazu gibt es auf der Homepage der Indians.

Trotz nominell noch sieben Verteidigern im Kader haben sich die Verantwortlichen zu einer Nachverpflichtung entschlossen. Ein Grund ist die Verletzung von Pokovic. „Von ein paar Tagen bis hin zu mehreren Wochen ist leider alles möglich. Uns fehlt durch den Ausfall von Lubor ein wichtiger Eckpfeiler der Abwehr, jemand der ausschließlich defensiv denkt“, sagt der Sportliche Leiter Sven Müller. Ab Januar werde zudem Christoph Kasten wegen beruflicher Verpflichtungen nicht mehr so regelmäßig wie bislang zur Verfügung stehen. „Wir hoffen, mit Nikonor einen Spieler gefunden zu haben, der genau diese Eigenschaften mitbringt und unsere Hintermannschaft stabilisieren kann.“