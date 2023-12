ECDC Memmingen verliert beide Spiele

Dämpfer für den ECDC Memmingen: Das zuletzt so formstarke Team von Trainer Daniel Huhn ist am vergangenen Wochenende in der Eishockey-Oberliga Süd punktlos geblieben. Am Sonntag verloren die Maustädter mit einem kleineren Kader das Spitzenspiel am Hühnerberg gegen den Tabellenzweiten Deggendorfer SC mit 2:3 (2:2, 0:1, 0:0) - es waren insgesamt 1535 Zuschauer da. Und auch zwei Tage zuvor gab es beim EC Peiting (4:7) nichts zu holen.

Die Memminger mussten in Peiting bereits früh in der Partie einen Treffer hinnehmen. Felix Brassard fälschte einen Schuss von der blauen Linie zum 1:0 für die Gastgeber ab. In der zwölften Minute war es erneut ein abgefälschter Schuss, der den Weg in das Gehäuse von Leon Meder fand. Trotz spielerischer Überlegenheit lag der ECDC mit 0:2 hinten. Wenigstens verkürzte Dominik Meisinger eine Minute vor der Pausensirene auf 1:2 verkürzen.

Payeur-Doppelpack und Pielmaier-Glanzparaden

Im zweiten Drittel, dem wohl stärksten des ECDC, gelang in Überzahl der Ausgleich (30.), obwohl die Allgäuer fortan auf den angeschlagenen Linus Svedlund verzichten mussten. Matej Pekr traf zum 2:2. Memmingen hatte weiterhin mehr vom Spiel, Milan Pfalzer erzielte daher völlig verdient das 3:2 (38.). Ärgerlich war dann der Ausgleichstreffer für Peiting noch vor der zweiten Drittelpause. Thomas Heger verwertete einen Querpass vor dem Gehäuse der Indians zum 3:3.

Das Schlussdrittel verlief denkbar schlecht. Samuel Payeur stellte mit einem Doppelpack das Ergebnis auf 5:3 (42., 44.), auch weil er recht ungestört die Rebounds vor dem Tor verwerten durfte. Marc Besl erhöhte noch auf 6:3 (52.). Trotz Bemühungen und einem weiteren Treffer durch Tobias Meier war dem ECP der Sieg nicht mehr zu nehmen. 0,4 Sekunden vor Schluss schoss Brett Ouderkirk den 7:4-Endstand für das Team von Trainer Ty Morris.

ECDC-Trainer Daniel Huhn monierte die vielen individuellen Fehler, die es auch gegen Deggendorf gab. Memmingen „ist super aus der Kabine rausgekommen“ und dank Dominik Meisinger (1.) und Matej Pekr (5.) auch mit 2:0 in Führung gegangen. Unkonzentriertheiten begünstigten dann aber die Tore vom DSC: Leon Zitzer (9.) und Marcel Pfänder (17., 29.) trafen. Memmingen versuchte im Schlussdrittel alles, „aber Pielmaier (DSC-Goalie Timo Pielmaier, Anm. d. Red.) hat hinten gehext“, sagte Huhn anerkennend. So blieb es beium 2:3 aus ECDC-Sicht.