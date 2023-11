ECDC Memmingen schießt Bad Tölz aus der Halle

Der ECDC Memmingen hat in der Eishockey-Oberliga Süd den nächsten Heimsieg geschafft. Am Mittwochabend setzten sich die Indians vor 2074 Zuschauern am Hühnerberg mit 8:1 gegen die Tölzer Löwen durch. Am Freitag (19.30 Uhr/SpradeTV) spielen die Memminger beim EC Peiting.

Die Indians hatten im ersten Drittel das Spiel weitgehend im Griff, auch wenn Trainer Daniel Huhn mit dem Start nicht zufrieden war. Bad Tölz bemühte sich laut Mitteilung um spielerische Akzente und hatte mehrere Chancen. In der 15. Minute gelang den Memmingern aber der Durchbruch: Dominik Meisinger brachte die Scheibe im Nachschuss zum 1:0 im Netz unter. Im zweiten Drittel agierten die Indians konzentriert und waren immer souveräner. Marcus Marsall und Valentin Busch erhöhten auf 3:0.

Das 4:0 von Matej Pekr gleich zu Beginn des Schlussdrittels war schon eine Vorentscheidung. Den Tölzer Löwen gelang durch Florian Krumpe zwar der Ehrentreffer (50.), doch die Torlaune der Indianer ging weiter. Sofiene Bräuner, Matej Pekr, Marcus Marsall per Rückhand und Edgars Homjakovs besiegelten den 8:1-Endstand.

Am Freitag (19.30 Uhr) gastiert der ECDC in Peiting, am Sonntag (18 Uhr) folgt das Heimspiel gegen den Spitzenreiter und Topfavoriten aus Weiden. Die heimstarken Memminger wollen am Freitag zunächst auswärts punkten, der EC Peiting gilt aber als homogene und kämpferisch starke Mannschaft, die vor allem zu Hause ihren Gegnern alles abverlangt. In der Offensive wirbeln vorrangig die drei kanadischen Angreifer Sam Payeur, Felix Brassard und Brett Ouderkirk. Unterstützt werden die Indians am Freitag wieder von einem Fanbus.

ECDC Memmingen ‐ Tölzer Löwen 8:1 (1:0, 2:0, 5:1)

Tore: 1:0 (14:14) Meisinger (Peleikis, Meier), 2:0 (21:10) Marsall (Peleikis, Bräuner), 3:0 (33:45) Busch (Mastic, Homjakovs), 4:0 (40:40) Pekr (Homjakovs, Svedlund), 4:1 (49:45) Krumpe (Deeg), 5:1 (52:12) Bräuner (Meier, Peleikis), 6:1 (53:55) Pekr (Homjakovs, Mastic), 7:1 (55:35) Marsall (Fleischer, Svedlund), 8:1 (59:40) Homjakovs (Mastic, Pekr) ‐ Strafen: Memmingen 6 Minuten, Bad Tölz 4 Minuten ‐ Zuschauer: 2074.