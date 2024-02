ECDC Memmingen macht großen Schritt zu Platz vier

Der ECDC Memmingen liegt in der Eishockey-Oberliga Süd klar auf Kurs Richtung Platz vier. Am Mittwochabend gewannen die Indians beim Höchstadter EC mit 5:3 und hielten damit den SC Riessersee in der Tabelle auf Distanz. Am Freitag (20 Uhr/SpradeTV) empfangen die Memminger die Tölzer Löwen - 16 Tage später beginnen die Play-offs in der Oberliga.

Verzichten mussten die Memminger in Höchstadt auf Dominik Meisinger, für den laut Mitteilung nach einem Innenbandriss im Knie die Saison beendet ist. Christopher Kasten fehlte berufsbedingt. Der ECDC ging bereits nach 46 Sekunden durch Valentin Busch mit 1:0 in Führung. Die Memminger spielten ein souveränes und überzeugendes erstes Drittel. Edgars Homjakovs per Alleingang und Denis Fominych stellten das Ergebnis auf 3:0.

Memmingen lässt es unnötig spannend werden

Im zweiten Drittel kam der HEC durch den Treffer von Patrik-Oliver Rypar auf 1:3 heran. Die Indians gingen ein wenig zu leichtfertig mit ihren Chancen um und hätten durchaus schon für eine Vorentscheidung sorgen können. Homjakovs erhöhte dennoch auf 4:1. Im letzten Drittel wurde es allerdings aus Sicht des ECDC unnötig spannend. Höchstadt verkürzte durch zwei Treffer von Jari Neugebauer auf 3:4. Der Treffer von Matej Pekr ins leere Tor in der Schlussminute machte die drei Punkte für Memmingen perfekt.

Nun soll mit einem Heimerfolg nachgelegt werden - dann würde der ECDC einem Heimrecht in den Play-offs ganz nahekommen. Vor eigener Kulisse erwarten die Memminger ein immer stärker werdendes Team aus Bad Tölz. Die Löwen gelten zur Zeit als eine der heißesten Mannschaften im Süden. Das Duell beider Clubs ist das letzte Heimspiel des ECDC vor den Play-offs. Bis zum 3. März stehen für die Indians dann noch drei Auswärtspartien an.

Die Tölzer Löwen sind in Fahrt gekommen

Bad Tölz war zu Saisonbeginn wochenlang auf den hinteren Plätzen anzutreffen. Mit dem neuen Trainer Axel Kammerer wendete sich das Blatt langsam. Auch dank Verteidiger Klemen Pretnar oder Stürmer Martins Karsums, die nachverpflichtet wurden, gewannen die Löwen an Qualität. In der Saisonbilanz steht jeweils ein Heimsieg für jedes Team nach regulärer Spielzeit zu Buche sowie ein Overtime-Erfolg der Löwen Ende Dezember.

Höchstadter EC - ECDC Memmingen 3:5 (0:3, 1:1, 2:1). - Tore: 0:1 (0:46) Valentin Busch (Fominych), 0:2 (5:23) Edgars Homjakovs (Pekr, Hafenrichter), 0:3 (13:12 ÜZ) Denis Fominych (Hafenrichter, Pekr), 1:3 (25:13 ÜZ) Patrik-Oliver Rypar (Kokes, Dalldush), 1:4 (26:01) Edgars Homjakovs (Hafenrichter, Mastic), 2:4 (48:31) Jari Neugebauer (Litesov, Schiller), 3:4 (57:06) Jari Neugebauer (Seewald, Fardoe), 3:5 (59:23 empty net) Matej Pekr - Strafen: Höchstadt 6 Minuten, Memmingen 6 Minuten - Zuschauer: 850.