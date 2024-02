ECDC Memmingen festigt Rang vier

Im Kampf um eine Top-Vier-Platzierung und das damit verbundene Heimrecht in der ersten Play-off-Runde ist den Memminger Indians ein großer Schritt gelungen. Gegen die Tölzer Löwen gewann das Team von Daniel Huhn das letzte Hauptrunden-Heimspiel in der Eishockey-Oberliga Süd vor mehr als 2400 Zuschauern mit 5:3. In der kommenden Woche bestreitet der ECDC noch drei Auswärtsspiele, ehe am 3.März das Play-off-Achtelfinale beginnt.

Mit Pascal Dopatka und Christopher Kasten kehrten zwei Spieler in Memmingens Kader zurück. Dazu unterstützte Luigi Calce, Förderlizenzspieler der Ravensburg Towerstars, den ECDC. Die Indians kamen gut ins Spiel, Edgars Homjakovs traf in Überzahl zum 1:0 (3.). Der ECDC ließ defensiv wenig zu und spielte sehr strukturiert sowie konzentriert. Zwei Treffer von Tobias Meier schraubten das Ergebnis im zweiten Drittel auf 3:0 nach oben. Auch in Unterzahl ließ Memmingen zunächst nichts anbrennen.

Nachlässigkeiten bestrafen die Bad Tölzer

Im letzten Drittel wurden die Indians laut Mitteilung allerdings etwas nachlässiger. Martins Karsums brachte Bad Tölz bereits nach rund 40 Sekunden auf 1:3 heran. Memmingen blieb zwar das dominantere Team, Pascal Dopatka brachte den ECDC in der 53. Minute zudem scheinbar beruhigend mit 4:1 in Führung. Doch zwei Minuten vor dem Ende traf Steven Deeg von der blauen Linie zum 2:4 für Tölz. Rund eine Minute vor dem Ende erzielte Christoph Fischhaber sogar den 3:4 Anschlusstreffer. Homjakovs auf Memminger Seite machte jedoch 13 Sekunden vor Schluss mit einem Treffer ins leere Tor zum 5:3 den Heimsieg perfekt.

Noch in Stuttgart, Lindau und Bayreuth

Nur noch drei Auswärtsspiele stehen für die Indianer nun in der Hauptrunde an. Am Dienstag (20 Uhr/SpradeTV) geht die Reise nach Stuttgart zum Tabellenletzten. Gegen die EV Lindau Islanders treten Memminger am Freitag (19.30 Uhr/SpradeTV) am Bodensee an, ehe es am kommenden Sonntag (25. Februar, 18 Uhr/SpradeTV) zum letzten Hauptrundenspiel nach Bayreuth geht.

Exakt eine Woche später starten die Play-offs mit der Achtelfinalserie im Best-of-Five-Modus. Hier geht es für den ECDC gegen ein Team aus dem Norden. Beste Chancen, Memminger Gegner zu werden, haben im Moment die Clubs aus Hannover, Halle und Hamm. Sollte der ECDC noch einen Sieg einfahren, dürfte ihm der vierte Platz nicht mehr zu nehmen sein - dann würde Memmingen das erste Spiel in den Play-offs zu Hause bestreiten.

ECDC Memmingen - Tölzer Löwen 5:3 (1:0, 2:0, 2:3)

Tore: 1:0 (2:24 ÜZ)) Edgars Homjakovs (Pekr, Hafenrichter), 2:0 (26:31) Tobias Meier (Kasten, Eisenhut), 3:0 (28:25) Tobias Meier (Kasten, Busch), 3:1 (40:39) Martins Karsums (Pretnar, Fischhaber), 4:1 (52:35) Pascal Dopatka (Schirrmacher, Pfalzer), 4:2 (57:58) Steven Deeg (Karsums, Piipponen), 4:3 (58:50) Christoph Fischhaber (Deeg, Krumpe), 5:3 (59:47 empty net) Edgars Homjakovs - Strafen: Memmingen 8 Minuten, Bad Tölz 4 Minuten - Zuschauer: 2414.