ECDC Memmingen duelliert sich mit Heilbronn

Der ECDC Memmingen erwartet im Play-off-Viertelfinale der Eishockey-Oberliga ein echtes Topteam: Die Heilbronner Falken, Tabellenzweiter der Hauptrunde im Süden, stehen dem ECDC in maximal sieben Partien gegenüber. Die Serie gegen den letztjährigen Zweitligisten startet am Freitag in Heilbronn, am Sonntag (19 Uhr) kommt es zum ersten Duell am Hühnerberg. Tickets für das Heimspiel der Indians am Sonntag sind bereits erhältlich. Die Verantwortlichen rechnen mit einem nahezu ausverkauften Haus.

Hafenrichter schießt den ECDC weiter

Die Indians stehen im Viertelfinale, nachdem sie das Entscheidungsspiel am Dienstag gegen Saale Bulls Halle dank des Tores von Jarosolav Hafenrichter mit 2:1 für sich entschieden haben.

Die Termine des Play-off-Viertelfinales:

Spiel 1: Freitag, 15. März, 19.30 Uhr in Heilbronn

Spiel 2: Sonntag, 17. März, 19 Uhr in Memmingen

Spiel 3: Dienstag, 19. März, 19.30 Uhr in Heilbronn

Spiel 4: Freitag, 22. März, 20 Uhr in Memmingen

(falls nötig)

Spiel 5: Sonntag, 24. März, 18.30 Uhr in Heilbronn

Spiel 6: Dienstag, 26. März, 19.30 Uhr in Memmingen

Spiel 7: Donnerstag, 28. März, 19.30 Uhr in Heilbronn