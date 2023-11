Der FC Memmingen versucht die Wende zu schaffen

Nach vier Niederlagen in Folge versucht der Aufsteiger aus dem Allgäu, die Kurve zu kriegen und hofft auf Zählbares im Regionalliga-Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg II. Die Begegnung wurde von Samstag auf Sonntag (14 Uhr) verlegt. Gespielt wird auf dem Max-Morlock-Platz im Nürnberger Sportzentrum am Valznerweiher.

Die vier Pleiten kassierte man gegen zwei direkte Konkurrenten im Abstiegskampf (2:3 gegen Bamberg, 3:5 in Burghausen), sowie gegen zwei Spitzenteams (0:2 gegen Türkgücü München und 0:5 gegen Würzburg). Damit sind die Memminger auf den vorletzten Rang und somit einen Abstiegsplatz zurückgefallen. Die zweite Mannschaft des 1. FC Nürnberg hat sich dagegen als Neunter im Mittelfeld festgesetzt.

Das Hinspiel verlor der FCM Ende Juli mit 0:3. Es war das erste Heimspiel nach dem Regionalliga-Wiederaufstieg.

Innenverteidiger David Bauer fehlt in Nürnberg noch wegen seiner Rotsperre. Die Verletzten Nikola Trkulja und Lukas Bettrich werden vor der Winterpause wohl nicht mehr zurückkehren. Trkulja kommt über leichte Laufeinheiten nicht hinaus und beim 21-jährigen Bettrich hat sich die Verletzung nach weiteren Untersuchungen als zweifacher Bänderriss entpuppt. Auch Noah Müller, David Remiger und Bojan Tanev sind momentan nicht einsatzfähig.

In der Anfangsformation steht deshalb auch diesmal Maximilian Dolinski aus der U21. Sein Startelfdebüt war, laut Maier, trotz der hohen Niederlage „nicht so schlecht“, so dass der junge Außenverteidiger auch in Nürnberg wieder auflaufen wird.

Zwei Heimspiele stehen für den FC Memmingen in diesem Jahr noch an, am 11. November gegen die SpVgg Bayreuth und am 25. November gegen die DJK Vilzing. Dazwischen bestreitet der FCM am 14. November noch ein Auswärtsspiel beim SV Schalding-Heining. Alle Begegnungen finden an Samstagnachmittagen statt. Im Frühjahr setzt der FCM dann die Runde am 2. März beim FC Schweinfurt 05 fort.