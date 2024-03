Demenzschulung vom Malteser Hilfsdienst

Die Betreuung von an Demenz Erkrankten stellt die Angehörigen und alle Kontaktpersonen vor vielfältige Herausforderungen. Dabei gibt es viele hilfreiche Tipps für die richtige Unterstützung, damit die körperliche und mentale Gesundheit aller nicht vernachlässigt wird.

Der Malteser Hilfsdienst bietet in seinen Räumen in der Augsburger Straße 8 in Memmingen einen Kurs über zwei Abende an, der Angehörigen sowie Menschen, die am Thema generelles Interesse haben, die nötige Anleitung und das wichtige Wissen zur Pflege vermittelt.

Kurstermine sind am Montag, 8., und Mittwoch, 10. Juli, von 18 bis 21.15 Uhr. Die Kursgebühr von 50 Euro kann gegebenenfalls von der Pflegekasse erstattet werden. Weitere Informationen und Anmeldung beim Malteser Hilfsdienst unter der Telefonnummer 08331-9241720 oder per Mail unter [email protected]