Einiges an Emotionen hatten die insgesamt 95 Regionalliga-Minuten des FC Memmingen gegen den TSV Aubstadt zu bieten. Zum einen erwischte Gästetorhüter Vladyslav Vertiei einen Spitzentag und konnte mit sensationellen Reflexen zwei Großchancen der Memminger vereiteln - zunächst in der sehr temporeich geführten ersten Hälfte gegen Pascal Maier und dann in der Nachspielzeit gegen den eingewechselten Dominik Stroh-Engel.

Zweiter Platzverweis in Folge für Kurija

Dominik Kurija flog außerdem zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen mit Rot vom Platz (67.). Da sich der Ex-Memminger Marco Nickel nur zwei Minuten später die Ampelkarte abholte, herrschte schnell wieder numerischer Gleichstand auf dem Rasen. Ein ähnliches Vergehen von Lukas Rietzler war zuvor nicht geahndet worden. Ausbleibende Elfmeterpfiffe - Maximilian Berwein wurde von Vladyslav Vertiei mit einem Foul gestoppt und ein Freistoß wurde durch einen Aubstädter Ellenbogen abgewehrt - sorgten für weitere emotionale Entladungen auf dem Platz und auch daneben.

Wir hatten Pech mit zwei Entscheidungen. FCM-Trainer Matthias Günes

FCM-Trainer Matthias Günes versuchte die Situation einigermaßen nüchtern einzuordnen: „Es ist vieles so, wie wir es uns vornehmen. Dann wieder Pech mit zwei Entscheidungen. Das ist Fakt, aber es bringt ja nix, wenn du das als Argumentation bringst. Unsere Aufgabe ist es, die anderen Dinge richtig zu machen, dass das Pech am Ende egal ist, wenn wir noch eine reelle Chance auf den Relegationsplatz haben wollen.“ So entschied der Treffer von Steffen Behr im Anschluss an eine Ecke in der 47. Minute die Partie. Behr war erst zur zweiten Halbzeit eingewechselt worden.

Der FC Memmingen ist jetzt Tabellenschlusslicht

Die Zeit läuft dem FC Memmingen, der durch die Niederlage auf den letzten Platz rutschte, davon. Eintracht Bamberg auf dem Relegationsplatz ist aber bei sechs Zählern Rückstand zumindest theoretisch noch einholbar.

Es gibt aber auch einen Lichtblick für die Zukunft: Der 19-jährige Timo Schmidt feierte ein solides Regionalliga-Debüt.