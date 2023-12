Blinkende Herzen für den guten Zweck

Zwei Tage vor Weihnachten kommt es in der Eissporthalle am Hühnerberg zum Kracher in der Eishockey-Oberliga Süd zwischen dem ECDC Memmingen und dem Spitzenreiter Blue Devils Weiden.

Die Indians tragen die Oberliga-Partie am Freitag (20 Uhr) als „Spiel der Herzen“ aus und wollen neben Punkten auch viele Spenden sammeln, die in diesem Jahr der Memminger Kinderklinik zugutekommen werden.

Die Indians sind wieder zurück in der Erfolgsspur: Nach dem 6:3 gegen den Tabellenzweiten Deggendorf am Sonntag legten die Memminger zwei Tage später in Höchstadt nach und sicherten sich den zweiten Sieg innerhalb kurzer Zeit (5:3). Das neu gewonnene Selbstbewusstsein wollen sie auch in die letzte Partie vor Weihnachten mitnehmen. Allerdings sind am Freitag die Blue Devils aus Weiden zu Gast in der Maustadt. Gegen das fraglos stärkste Team der Liga, das die Oberliga Süd nach 25 Spieltagen mit elf Punkten Vorsprung anführt, sind die Memmingen Indians krasser Außenseiter.

Ein Höhepunkt wird rund um die Partie stattfinden: Die Indians tragen die Begegnung wieder als „Spiel der Herzen“ aus. Der Erlös aus dem Verkauf von blinkenden Herzen, die den Hühnerberg laut Mitteilung zum Leuchten bringen sollen, wird der Memminger Kinderklinik für ein spezielles Beatmungsgerät für Früh- und Neugeborene zugutekommen. „Wir freuen uns sehr über diese tolle sportliche Unterstützung“, sagt der Chefarzt der Memminger Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, David Frommhold. „Von dem neuen Beatmungsgerät sollen vor allem kranke Neugeborene und sehr früh geborene Kinder profitieren, die bei ihrer Geburt zum Teil unter einem Kilogramm wiegen. Denn ihre Lunge ist sehr empfindlich.“

Das Klinikum Memmingen und der ECDC Memmingen hoffen, den Fans am Freitag nicht nur ein sportliches Highlight zur Weihnachtszeit bieten zu können, sondern auch gleichzeitig viele Spenden zu generieren.

Natürlich wird das Spiel auch im kostenpflichtigen Livestream bei SpradeTV zu sehen sein.