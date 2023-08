Benefiz–Schlagerfestival im Januar 2024 in Memmingen

Gleich mehrere Schlagerstars gastieren am 27. Januar 2024 in den e–con ArenaPark in Memmingen und unterstützen das Kinderhospiz St. Nikolaus durch ihre Mitwirkung beim Benefiz–Schlagerfestival. Als ganz besondere Überraschung kommt ein sehr bekannter Stargast an dem Abend nach Memmingen, wird in der Veranstaltungsvorschau verraten.

Unter der Schirmherrschaft von OB Jan Rothenbacher und der Moderation von Sonja Weissensteiner sowie Andreas Schales, kommen Rosanna Rocci und die „ romantische Stimme“ Graziano im neuen Gebäude an der Bodenseestraße auf die Bühne. Alexander Rier aus Südtirol, der Sohn des Chefs der Kastelruther Spatzen, ist ebenso dabei wie fünf Interpreten aus der Schweiz. Auch Manuela Fellner und Marleen, die bereits am Benefiz–Schlagerfestival teilgenommen hatten, sowie der Sieger der Sommerhitparade bei „Immer wieder sonntags“, Simon Broch, werden auf der Bühne stehen. Die AmadinoS, das sympathische musikalische Traumpaar, runden laut Ankündigung den Schweizerischen Block ab.

Mit seinem südländischen Temperament will außerdem Janis Nikos die Zuschauer begeistern, auch im Duett mit Marcella Carin aus Tübingen. Tammy aus Niederbayern singt beim Konzert ausschließlich in bayerischer Mundart. Mit dabei ist auch Fredy Pausch.

Karten gibt es ab sofort im Vorverkauf beiTouristinfo Memmingen, Telefon 08331/850172, der Buchhandlung Spiegelschwab (08331/87195) und bei Esso Mayer (08331/71302).