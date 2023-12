Befreiungsschlag dank Fünferpack von Matej Pekr

Dem ECDC Memmingen ist beim Heimspiel gegen den Deggendorfer SC ein ganz wichtiger Heimerfolg gelungen. Für Daniel Huhn und sein Team war das 6:3 über den Tabellenzweiten ein Befreiungsschlag aus der zuletzt anhaltenden Formkrise in der Eishockey-Oberliga Süd. Am Dienstag (20 Uhr/SpradeTV) geht es für die Indians zum Verfolger Höchstadt, am Freitag folgt das Spiel der Herzen zu Hause gegen den Spitzenreiter Weiden.

Doppelschlag innerhalb von 17 Sekunden

Die Memminger starteten furios gegen den DSC. Bereits in der dritten Minute hämmerte Matej Pekr die Scheibe in Überzahl zum 1:0 ins Netz. Mit einem Doppelschlag in der 14. Minute stellten Marcus Marsall und Pekr innerhalb von 17 Sekunden auf 3:0. Und damit nicht genug: Pekr schnürte noch im ersten Drittel seinen Hattrick, in der 17. Minute traf der ECDC-Torjäger zum 4:0. Kurz vor Ende des ersten Drittels verkürzte Thomas Greilinger auf 1:4.

Im zweiten Drittel wurde es wieder spannend. Deggendorf verkürzte durch Antonin Dusek (28. Minute) und Zugang Marco Baßler (37.) auf 3:4. Memmingen ließ sich davon laut Mitteilung aber nicht aus der Bahn werfen, blieb auf Augenhöhe und nahm die knappe Führung mit ins dritte Drittel.

Erst in Höchstadt, dann zum Spiel der Herzen gegen Weiden

Im letzten Abschnitt wollten die Memminger den Sieg festzurren. Trainer Huhn fand in der Kabine wohl die richtigen Worte und stellte seine Mannschaft auf den Heimsieg ein. Der glänzend aufgelegte Pekr, Spieler der Partie, schloss mit einem harten Schuss zum 5:3 in doppelter Überzahl ab (47.). Memmingen agierte geschlossen und selbstbewusst, den Schlusspunkt konnte nur einer setzen: Matej Pekr sorgte mit seinem fünften Treffer für den 6:3-Endstand.

Ein Befreiungsschlag, der Kräfte für die kommenden Partien freisetzen soll. Die Indians treffen am Dienstagabend auf den Höchstadter EC. Ein wichtiges Auswärtsspiel am Aischgrund, das der ECDC gewinnen möchte. Spielbeginn gegen den ewigen Rivalen ist um 20:00 Uhr. Das nächste Heimspiel findet am Freitag, zwei Tage vor Heiligabend statt. Gegner ist der Tabellenführer Weiden. Gemeinsam mit den Fans soll wieder eine tolle Kulisse zum Spiel der Herzen geschaffen werden. Alle Spenden an diesem Abend gehen zugunsten der Kinderklinik Memmingen. Spielbeginn ist ebenfalls um 20 Uhr. Karten sind online erhältlich.

ECDC Memmingen - Deggendorfer SC 6:3 (4:1, 0:2, 2:0)

Tore: 1:0 (2:27 ÜZ) Pekr (Svedlund, Homjakovs), 2:0 (13:18) Marsall (Busch, Bräuner), 3:0 (13:35) Pekr (Fominych, Homjakovs), 4:0 (16:43) Pekr (Meier, Mastic), 4:1 (18:25 ÜZ) Greilinger (Großrubatscher, T. Pielmeier), 4:2 (27:23) Dusek (Pozivil, Greilinger), 4:3 (36:55 ÜZ) Bassler (Dusek, Pfänder), 5:3 (46:01 ÜZ2) Pekr (Svedlund, Homjakovs), 6:3 (57:30) Pekr - Strafen: Memmingen 8 Minuten, Deggendorf 15 Minuten - Zuschauer: 1312.