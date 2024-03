Beckets „Endspiel“ wird in Memmingen gespielt

Samuel Becketts moderner Klassiker „Endspiel“ wird Studio des Landestheaters Schwaben in Memmingen am Samstag, 16. März, um 20 Uhr zu sehen sein. Ein Gastspiel in Leutkirch wird am 20. April, um 19.30 geben.

Mit seiner Inszenierung von Becketts Meisterwerk des Absurden Theaters wird Regisseur Alexander May an seine Arbeit „Quartett“ in der vergangenen Spielzeit anknüpfen. Auch in Becketts postapokalyptischer Farce harren die beiden Protagonisten Ham und Clov angesichts einer nicht näher bezeichneten Apokalypse in einem bunkerähnlichen Refugium aus, aneinandergekettet durch ein verinnerlichtes Herr-Knecht-Verhältnis und andere Abhängigkeiten.

Becketts Welttheater-Schauspiel wurde 1956 geschrieben - in einer besonders heißen Phase des Kalten Krieges. Er hat humoristisch-existentiell die Menschen in ihren Atombunkern mit totalem Realitätsverlust zu clownesken Bewohnern Absurdistans verkleidet, denen angesichts eines Weltuntergangs nicht anderes einfällt, als sich das Leben zur Hölle machen.

Karten gibt es an der Theaterkasse unter der Rufnummer 08331/945916 sowie per Mail an [email protected].