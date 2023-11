Anreize zur Rückkehr in den Pflegeberuf

Nach Jahren der Auszeit wieder zurück in den Beruf: Manche fühlen sich bei dem Gedanken unwohl und haben Sorge, den anstehenden Herausforderungen nicht gewachsen zu sein. Das Klinikum Memmingen bietet Pflegekräften, die in den Beruf zurückkehren wollen, einen Wiedereinsteigerkurs bei voller tariflicher Bezahlung an. Danach sind flexible Arbeitszeitmodelle möglich.

Rund 300.000 Pflegekräfte in Deutschland arbeiten nicht mehr in ihrem Beruf ‐ aus unterschiedlichen Gründen. Als Voraussetzung für die Rückkehr in den Pflegeberuf nennen viele Befragte Aspekte wie verlässliche Arbeitszeiten, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, eine Festanstellung sowie eine strukturierte Einarbeitung.

Das Klinikum Memmingen will potenziellen Rückkehrerinnen und Rückkehrern all das bieten: „Pflegekräfte, die sich nach vielen Jahren der Auszeit unsicher fühlen, können bei uns mit einem Auffrischungskurs starten ‐ bei voller tariflicher Bezahlung ab dem ersten Tag“, sagt Projektleiterin Myria Kutz von der klinikinternen Krankenpflegeschule. In dem siebenwöchigen Kurs erhalten die Teilnehmenden ein pflegerisches Update, die notwendigen IT-Schulungen, eine Auffrischung in Sachen Medizinprodukte und eine Einführung in die digitale Patientenakte. Der Wiedereinsteigerkurs wird erstmals Anfang Februar 2024 angeboten und findet vormittags zwischen acht und 13 Uhr statt mit Theorie- und Praxismodulen im Wechsel.

„Danach ermöglichen wir den Interessierten viele verschiedene Arbeitszeitmodelle“, sagt der stellvertretende Pflegedirektor Jochen Zettler. „Egal, ob jemand zehn, 15 oder 38 Stunden arbeiten will.“ So ist es laut Pflegedienstleiter Zettler möglich, nur vormittags oder nur nachmittags zu arbeiten. „Wir versuchen, jedem so gut es geht entgegenzukommen“, so Zettler, der neuen Mitarbeitenden eine Festanstellung zusichert. Außerdem haben die Rückkehrer Anspruch auf eine betriebliche Altersvorsorge, individuelle Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie weitere Mitarbeiter-Benefits: „Betriebssport, günstige Personalverpflegung, ermäßigte Preise bei Fitnesszentren, Theaterkarten, in verschiedenen Skigebieten und einigen Memminger Geschäften“, sagt Zettler.

Eine Infoveranstaltung zum Wiedereinstieg in den Pflegeberuf findet statt am Montag, 4. Dezember, 17 Uhr, im Konferenzraum im Sozialpädiatrischen Zentrum (SPZ) am Klinikum Memmingen. Weitere Informationen zum Wiedereinsteigerkurs gibt es auf der Homepage des Klinikums unter www.klinikum-memmingen.de/ausbildung-karriere