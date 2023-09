Andrea von Treuenfeld liest in Memmingen

Im Rahmen der ersten „Memminger Wochen der Vielfalt“ lädt das Evangelische Bildungswerk am Mittwoch, 27. September, um 19.30 Uhr zu einer Lesung mit Andrea von Treuenfeld ins Antonierhaus Martin-Luther-Platz in Memmingen ein.

In ihrem Buch berichten junge Jüdinnen und Juden über ihr Leben in Deutschland. Die meisten Nichtjuden in Deutschland sind noch nie ‐ oder zumindest nicht bewusst ‐ einem jüdischen Menschen begegnet. Dementsprechend halten sich in der nichtjüdischen Mehrheitsgesellschaft oftmals uralte Klischees. Wie aber sieht das jüdische Leben im heutigen Deutschland wirklich aus? In Gesprächen mit Andrea von Treuenfeld haben junge Jüdinnen und Juden Einblicke in ihre Biografie gewährt und so zu einem Buch über die Vielfalt jüdischer Identitäten und jüdischen Lebens in Deutschland beigetragen. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.