Der Allgäu Airport Memmingen hat seinen Sommerflugplan vorgestellt, mit dem ab 31. März über 50 attraktive Ziele in Europa und darüber hinaus von Memmingen aus angeflogen werden.

So rücke auch das Reiseland Kroatien ein Stück näher ans Allgäu, wie der Airport in seiner Pressemitteilung verkündet. Ab 2. April gehe es erstmals nach Dubrovnik und ab 1. Juni nach Pula auf Istrien.

Ein weiteres Kroatien-Ziel ist Zadar, das schon im letzten Sommer von der Fluggesellschaft Ryanair bedient wurde. Comebacks feiern Rhodos und Sarajevo. Die Hauptstadt Bosniens kehrt ab 4. April 2024 auf den Flugplan zurück, heißt es weiter.

Zahlreiche Urlaubsziele von Memmingen aus erreichbar

Ryanair startet zudem am 1. April mit seinen Flügen auf die beliebte griechische Ferieninsel Rhodos, die während der Sommerferien von 3. August bis 28. September auch jeden Samstag von Aegean Airlines ab Memmingen angeflogen wird.

Video: Reinhold Braun Video: Reinhold Braun

Im Auftrag der Reisekonzerns TUI startet die Airline ab 21. Mai zwei Mal wöchentlich nach Heraklion auf Kreta, das ab Memmingen auch über den Flughafen in Chania erreicht werden kann.

Eine weitere Premiere für die neue Sommersaison verkündet der Memminger Flughafen zudem mit der Verbindung ins marokkanische Tanger am Oster-Sonntag. Die mediterran geprägte Hafenstadt im Norden des Landes wird zwei Mal pro Woche angeflogen.

Ab 28. April gelangt man von Memmingen aus wieder jeden Sonntag mit dem Vorarlberger Reiseexperten Rhomberg und Avanti Air nach Korsika. Ebenso stehen Zypern, Sizilien, Malta, Teneriffa und Mallorca (ab 3. April mit Eurowings) auf dem Flugplan.

Weiterhin gefragt seien Städtereisen, erklärt der Allgäu Airport. Neben Klassikern wie London, Dublin und Rom, das sowohl von Ryanair wie Wizz Air angeflogen wird, seien auch Krakau, Tirana, Riga, Porto oder Belgrad im Angebot.

Ryanair reagiert auf hohe Nachfrage und stellt weitere Maschine

Auf die ständig steigende Nachfrage am Flughafen Memmingen hat nun die Fluggesellschaft Ryanair reagiert und eine vierte Maschine des Typs Boeing stationiert. „Das ist eine erfreuliche Bestätigung unserer erfolgreichen Zusammenarbeit“, kommentiert Airport Geschäftsführer Ralf Schmid.

Verzeichnete man im letzten Jahr einen Zuwachs an Passagieren von knapp 42 Prozent auf 2,8 Millionen, so rechne man heuer mit rund drei Millionen Fluggästen, heißt es in der Meldung weiter.

Die zusätzliche Maschine steigere mit Beginn des Sommerflugplans die jährlich mögliche Kapazität um rund 360.000 Plätze. Sie diene nicht nur neuen Zielen, es werde damit auf sehr gut gebuchten Strecken auch die Frequenzen erhöht. Dies beträfe vor allem die Ziele Malta, Brindisi, Valencia und Lamezia Terme.