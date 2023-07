Melanie Passiepen ist MAV–Vorsitzende

Melanie Passiepen ist die neue Vorsitzende der MAV. Am 13. Juli hat sich die neue Mitarbeitervertretung der Seelsorgeeinheit Wangen konstituiert. Dazu gehören (im Foto von rechts): Brigitte Gorjan, Melanie Passiepen, Kathrin Merz, Simone Baumann–Boche und Elisabeth Dieing. 90 Mitarbeitende in Voll– oder Teilzeit der Gesamtkirchengemeinde Wangen haben den fünf Frauen als ihre MAV das Vertrauen ausgesprochen, dass sich diese für die Anliegen aller Mitarbeitenden beim Dienstgeber Kirche einsetzen. Der Sitz der MAV ist im Kindergarten St. Franziskus in der Schulstrasse 4.

