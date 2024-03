MdB Axel Müller bei den CDU Senioren

Das beschaulich-gemütliche Ambiente in der Eisenharzer Heimatstube bot die einladende Kulisse für 25 Seniorinnen und Senioren, die aus Wangen, Amtzell, Argenbühl und Kißlegg gekommen waren, um MdB Axel Müller zuzuhören. Der Bundestagsabgeordnete hielt sich an die Vorgabe, nicht das zu berichten, was die Presse täglich aus dem fernen Berlin vermittelt, sondern über seine eigenen Eindrücke und Einschätzungen zu erzählen. Die heimelige Stube im Dorfgemeinschaftshaus Eisenharz, die von duftendem Kaffee durchzogen war, hielt jedoch Axel Müller nicht davon ab, die Probleme unserer Zeit deutlich anzusprechen und mit den Zuhörern nach Lösungsansätzen zu suchen. So manche Aussagen Müllers ließen die Senioren schmunzeln, auch wenn ernste Überlegungen dahinterstanden. Die Frage nach künftigen Koalitionen stand ebenso im Raum wie das nicht immer leichte Verhältnis zwischen CDU und CSU. „Es kann halt nur einer Kanzler werden“, meinten die Zuhörer schmunzelnd. Am Ende des sehr informativen Nachmittags bedankte sich Peter Treiber bei Vorstandsmitglied Johann Wielath für die umfangreichen Vorbereitungen. Auch Referent Axel Müller wurde mit viel Beifall für seine kurzweiligen Ausführungen bedacht.

