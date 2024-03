Markus Orths zu Gast in der Stadtbibliothek Leutkirch

Spannend, lustig und unterhaltsam ging es am Dienstag morgen in der Stadtbibliothek Leutkirch zu, als der Autor Markus Orths für die beiden 4. Klassen der Gemeinschaftsschule am Adenauerplatz aus seinem neuen Kinderbuch „Crazy Family: die Hackebarths räumen ab!“ vorlas und von seiner Arbeit als Schriftsteller erzählte. Markus Orths lebt in Karlsruhe, veröffentlicht seit 2001 Romane und Erzählungen für Erwachsene und seit vielen Jahren auch Kinderbücher, die mehrfach ausgezeichnet wurden, u.a. mit dem Leipziger Leseekompass , den Besten 7 oder dem besten Erstlesebuch. Herr und Frau Hackebarth haben vier Kinder und jedes ist ganz besonders: Brooklyn ist dreizehn und supervernünftig, Zosch, elf Jahre, ein echter Zocker. Die Jüngste heißt Lulu, ist sechs Jahre alt und hochbegabt. Der achtjährige Mönkemeyer dagegen lebt ausschließlich für die Kunst. Als die Familie in Geldnöte gerät, meldet Brooklyn alle zu einer Quizsendung im Fernsehen an, bei der man sehr viel Geld gewinnen kann. Die Chancen stehen gut: Lulu hat gerade ein Lexikon auswendig gelernt ... Schaffen es die Hackebarths, Millionäre zu werden? Die sehr gekonnte Mischung aus witziger Story, dem Familienalltag mit vier außergewöhnlichen Kindern und einem rebellischen Opa traf sofort den Nerv der Kinder. Wer wollte nicht mal in so einer coolen, ungewöhnlichen Familie leben? Die Bilder aus dem Buch auf der Leinwand, die die Familienmitglieder in vielen urkomischen Situationen zeigten, passten perfekt zur Lesung der ersten Buchkapitel durch Markus Orths und machten den Kindern richtig Lust auf „Crazy Family"und die anderen Bücher des Autors. Der freute sich anschließend über sehr viele Kinderfragen zum Buch und zu seiner Arbeit und gab den Kindern den Rat, doch selbst auch Geschichten zu schreiben und ihrer Fantasie und Kreativität Lauf zu lassen. Heißbegehrt waren am Ende der Lesung die Autogrammkarten des Autors für jedes Kind. Markus Orths hat bei den Kindern einen starken Eindruck hinterlassen und die Stadtbibliothek freut sich über eine sehr gelungene Motivation zum Lesen.

