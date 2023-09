Wegen einer ausgebüxten Kuh ist die Fahrt auf einer Sommerrodelbahn im Allgäu für einen 39–Jährigen im Krankenhaus geendet.

Der Mann sei auf der Anlage in Immenstadt in einer Kurve mit dem Tier zusammengestoßen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Dabei habe er sich am Mittwoch verletzt, es bestehe der Verdacht auf einen Schlüsselbeinbruch.

Wie die Kuh von der angrenzenden Weide auf die Sommerrodelbahn gelangen konnte, blieb laut einer Polizeisprecherin zunächst unklar. Die Weidezäune seien alle vom Betreiber überprüft worden. Die Ermittler prüften nun, ob eine fahrlässige Körperverletzung vorliege.