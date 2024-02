LVM Junior Cup des SV Deuchelried ist voller Erfolg!

In der Altersklasse 4-6 Jahre spielten die Bambinis im Format 3 gegen 3 und schnupperten das erste Mal Turniererfahrung. Mit voller Begeisterung kämpften Teams aus der Region um jedes Tor und jeden Ball und auch in den Pausen waren die meisten Kinder nicht vom Ball zu trennen. Am Ende gab es nur Sieger und jede Menge glückliche Nachwuchskicker. Direkt im Anschluss fand noch das Turnier für den jüngeren und älteren F-Jugend Jahrgang statt. Hier wurden bereits die aktuellen Empfehlungen des DFB umgesetzt und zum ersten Mal im sogenannten „Funinho“ Format gespielt. Es wird nicht mehr wie früher mit 4 Feldspielern und einem Torwart gegeneinander gespielt, sondern im 3 gegen 3 ohne Torwart auf 4 Minitore. In diesem Format kommt jedes Kind auf deutlich mehr Ballaktionen und am Ende des Turniers hatten gefühlt alle Kinder auch ein Tor geschossen. Auch bei diesen Turnieren wurde ohne offizielle Wertung gespielt und alle Kinder durften sich als Sieger fühlen und geschmückt mit einer Medaille den Heimweg antreten. Am Ende war der Turniertag ein voller Erfolg und viele Nationalspieler von morgen konnten sich den stolzen Eltern präsentieren.

Der zweite Turniertag des LVM Junior Cup begann mit dem Turnier der E2-Junioren. Gespielt wurde das Turnier mit sechs Mannschaften im Modus „Jeder gegen Jeden“. Den Zuschauern in der WFV Halle boten sich bereits hier viele tolle und spannende Spiele regionaler Vereine. Am Ende konnte sich der FC Isny mit 11 Punkten aufgrund des besseren Torverhältnisses denkbar knapp vor dem punktgleichen SV Deuchelried II durchsetzen. Auf den übrigen Plätzen folgten die SG Kisslegg, der SV Deuchelried I, der SV Maierhöfen und der SV Eglofs. Nach diesem Spektakel folgte das Turnier der E1-Jugenden. Mit 12 Punkten konnte sich hier die Mannschaft des SV Maierhöfen souverän durchsetzen. Auf den Plätzen dahinter folgten die SG Kisslegg, der FC Isny, die beiden Mannschaften des SV Deuchelried und der SV Eglofs.

Den Abschluss des zweiten Turniertages bildete dann das Turnier der D-Jugend, bei dem der heimische SV Deuchelried mit drei Mannschaften vertreten war, die alle sehr gut mithielten. Den Turniersieg bei den D-Junioren konnte die Mannschaft der SG Kisslegg erringen und ließ damit die Teams aus Deuchelried, Herlazhofen und Schlachters hinter sich.