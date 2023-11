Lokalschau 2023 des Kleintierzuchtvereins Kißlegg

Ende Oktober lädt der Kleintierzuchtverein Kißlegg traditionell zu seiner Lokalschau in Kißlegg Am Galgenbühl ein. Sie ist für Züchter und solche, die es vielleicht werden wollen, vor allem aber für Familien mit Kindern ein Anziehungspunkt. In der mit viel Aufwand herbstlich dekorierten Halle waren rund 200 Tiere zu sehen. Kaninchen, Geflügel, Tauben und Ziergeflügel in verschiedenen Rassen und Farbenschlägen zeigten sich den zahlreichen Besuchern. Am Samstag bewerteten die Preisrichter die Tiere nach Form, Fell oder Federkleid und weiteren Kriterien und vergaben die Preise an die besten Züchter.

Kaninchen: 1. Vereinsmeister: Klaus Kant (Alaska), 2. Vereinsmeister: Alexander Kant (Zwergwidder wildf.-weiß), 1. Jugendvereinsmeister: Benjamin Kant (Sachsengold), Wanderpokal: Klaus Kant (Alaska), Siegertiere: Benjamin Kant (Sachsengold) und Klaus Kant (Alaska). Weitere Preise erhielten: Celine Oswald (Widderzwerge wildfarben), Zoe Oswald (Weiß-Rex), Wolfgang Kant (Deilenaar), Mathias Gletter (Lohkaninchen), Josef Fehr (Zwergwidder weiß).

Geflügel: 1. Vereinsmeister: Gustav Ruf (Fränk. Landgans), 2. Vereinsmeister: Josef Fehr (Laufenten), 1. Jugendvereinsmeister: Samuel Bischofberger (Barnevelder), Wanderpokal: Gustav Ruf (Fränk. Landgans). Weitere Preise erhielten: Julian Roth (Amrocks), Maximilian Roth (Marans), Laura Roth (Wyandotten), Stefan Frik (Sulmtaler), Leon Höflinger (Engl. Zwergkämpfer).

Tauben: 1. Vereinsmeister: Anton Wespel (Süddt. Schnippen), 2. Vereinsmeister: Thomas Krattenmacher (Süddt. Mohrenkopf), Wanderpokal: Thomas Krattenmacher (Süddt. Mohrenkopf). Weitere Preise erhielten: Gustav Ruf (Mähr. Strasser), Hubert Mennig (Goldgimpel). Die Züchter starten nun voller Elan in ein neues Zuchtjahr.