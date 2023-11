LIONS spenden Defibrillator

Der Sport für die Mitglieder der Abteilung Herz- und Gefäßerkrankungen ist kein Sport wie jeder andere bei der MTG. Reicht normalerweise das Bereitstellen einer Sporthalle und eines Übungsleiter aus, so brauchen die Koronarsportler, wie sie bei der MTG auch genannt werden, ein explizites Sicherheitsnetz zum Sport treiben. Dies besteht aus einem immer anwesenden Arzt, Blutdruckmessen vor dem Sport und einem Defibrillator für den Fall der Fälle zur Überbrückung der Notarztzeit.

Die Koronarsportler haben bei der MTG eine lange Tradition und sind eine große und umtriebige Abteilung. Zweimal wöchentlich findet der Abteilungssport statt. Nunmehr war der alte transportable Defibrillator stark in die Jahre gekommen. MTG und LIONS Mitglieder Bernd Kossmann und Michael Opfermann, seit Jahren betreuende Ärzte beim Koronarsport, haben die Verbindung zwischen den beiden Vereinen hergestellt. So durfte sich die MTG am 9. November über die Spende des etwa 1.750 Euro teuren Defibrillators von LIONS Wangen-Isny freuen. Im Namen des Vorstands und für die Mitglieder haben sich die Bereichsleitung Rehabilitationssport Petra Kloos und Vorstand Andreas Schröder-Quist bei Michael Opfermann bedankt.