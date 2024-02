Brigitte Kaleja hat sich entschieden, ein Jahr Bundesfreiwilligendienst zu leisten. Sie tut das beim Technischen Hilfswerk (THW) in Lindenberg. Das Besondere: Brigitte Kaleja überbrückt damit nicht etwa die Zeit zwischen Abitur und Studienbeginn, wie dies viele Jugendliche tun. Die aus Wangen stammende Freiwillige ist nämlich schon 67 Jahre alt.

Über den Sohn zum THW gefunden

Kaleja hat eine Ausbildung zur Krankenschwester absolviert und 45 Jahre lang im Pflegebereich gearbeitet, zuletzt für einen ambulanten Pflegedienst. Und sie hat drei Söhne. Der Älteste von ihnen, Andreas, fand vor über 25 Jahren zum THW - und löste damit in seiner Familie etwas aus. Denn inzwischen taucht der Name Kaleja an vielen Stellen im Ortsverband Lindenberg auf, so auch an dessen Spitze. Denn mit Thomas ist ein weiterer Sohn der 67-Jährigen der derzeitige Ortsbeauftragte des THW. Sie selbst kümmert sich dort um zahlreiche Büroarbeiten und hilft in der Küche mit.

Der Ehemann arbeitet ehrenamtlich in der Küche

Brigitte Kaleja hat mit ihrem Ehemann Norbert erst vor etwa sechs Jahren Kontakte zum THW geknüpft. Damals zog das Ehepaar nach Lindenberg und bald schon engagierte sich der gelernte Koch in der Küche des Hilfswerks. Dort unterstützte ihn bald seine Frau. Und inzwischen ist das Ehepaar regelmäßig am Donnerstagabend im Einsatz, wenn die Übung der Aktiven beendet ist - und es gilt, eine stärkende Mahlzeit auf den Tisch zu bringen.

Doch eines Tages erfuhr Brigitte Kaleja von der Möglichkeit, den Bundesfreiwilligendienst beim THW zu absolvieren. Das ist innerhalb der bundesweiten THW-Organisation zwar durchaus üblich, kam bislang in Lindenberg aber noch nicht vor. Klar war: Der Schwerpunkt der Tätigkeit durfte nicht in jenem Bereich liegen, in dem die heute 67-Jährige ohnehin ehrenamtlich tätig ist.

Aber genau das war es auch, was Kaleja reizte:

Ich brauche Herausforderungen, etwas, was den Kopf fit hält. Brigitte Kaleja

Und ein neuer Aufgabenschwerpunkt neben der Mithilfe in der Küche war schnell gefunden: Der Ortsverband brauchte nämlich Unterstützung im Büro. Hier gilt es für sie jetzt, Statistiken zu führen, Einsatzberichte zu schreiben, aber auch Einkäufe zu erledigen oder das Lager aufzuräumen. Nicht zuletzt unterstützt Brigitte Kaleja die Jugendgruppe bei ihren Aktivitäten.

Bei Bufdi-Treffen ist sie die einzige Seniorin

Des Geldes wegen tut die Seniorin das nicht. An drei Wochentagen ist sie nun jeweils sechs Stunden im Einsatz und erhält dafür 249 Euro monatlich, was einem Stundenlohn von 3,45 Euro entspricht. Hinzu kommen darüber hinaus noch Vergünstigungen wie kostenlose Bahnfahrten. Die glaubte die 67-Jährige auch absolvieren zu müssen, um anstehende Schulungen besuchen zu können. Doch nun finden sie online statt. Einen Austausch mit anderen „Bufdis“ gibt es dennoch: Alle zwei Monate findet ein Treffen in Kempten statt. Dort ist Kaleja die Älteste - „die anderen sind zwischen 17 und 19 Jahre alt“, sagt sie.

In ihrem Freundes- und Bekanntenkreis hat die Lindenbergerin gemischte Reaktionen ausgelöst: „Manche finden es toll, andere meinten, dass ihnen das im Traum nicht einfallen würde“. Für sie passt ihre Tätigkeit, die sie nicht als Einschränkung erlebt. Denn längere Reisen sind ohnehin nicht ihre Sache. „Ich habe nicht das Gefühl, dass etwas anderes zu kurz kommt“, zieht sie nach drei Monaten ein Zwischenfazit.

Und was passiert, wenn ihre Zeit als „Bufdine“ - wie sie THW-intern genannt wird - endet? „Dann mache ich das wohl weiter, was ich jetzt mache“, sagt die 67-Jährige. Aber vielleicht finde sich auch jemand, der in ihre Fußstapfen treten wolle.

Was ist der Bundesfreiwilligendienst?

Den Bundesfreiwilligendienst (BFD) gibt es seit Juli 2011 - und im Gegensatz zum Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) steht er auch Erwachsenen über 27 Jahren offen. Ein Einsatz ist insbesondere im sozialen, ökologischen und kulturellen Bereich sowie im Sport, der Integration und im Zivil- und Katastrophenschutz möglich. Zuständig ist das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben. Nach einer vorübergehenden Haushaltssperre sind seit Ende Januar 2024 wieder Vereinbarungen möglich.