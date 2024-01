THW und Luftwaffenhubschrauber üben Hand in Hand

Die Ortsverbände des Technischen Hilfswerkes (THW) Lindenberg, Ehingen und Sonthofen haben am 25. Januar gemeinsam mit den Soldaten des Hubschraubergeschwaders 64 der Bundeswehr aus Laupheim im Rahmen der zivil-militärischen Zusammenarbeit gebübt. In den verschneiten Höhen der Allgäuer Voralpen entfaltete sich ein Szenario, das ebenso gut unverhofft Realität werden könnte, heißt es in der Mitteilung des THW Ortsverbandes Lindenberg: Extremer Schneefall und die Unterbrechung der Stromversorgung durch Eisbildung an Oberleitungen hatten Schulklassen auf der Hörmoos-Hütte auf 1400m Höhe von der Außenwelt abgeschottet.

Der Ablaufplan der Übung „Blauer Falke 2024“ sah vor, über 2,5 Tonnen Material sowie Helferinnen und Helfer des THW an einen fiktiven Einsatzort zu verlegen. Die Fachgruppe Elektroversorgung des THW Lindenberg plante die Sicherstellung der Stromversorgung. Parallel dazu sollte ein Versorgungsstützpunkt aufgebaut und Heizungen in Betrieb genommen werden.

Eine Stärke des THW sei der modulare Aufbau von Einheiten. Bei Großschadenslagen können Material und Personal von anderen Ortsverbänden schnell nachgefordert werden. In die Übung wurden die THW Ortsverbände Ehingen und Sonthofen eingebunden, um das Lindenberger THW zu unterstützen.

Bei widrigen Wetterverhältnissen konnte das Material am Donnerstag nicht, wie ursprünglich geplant, per Hubschrauber auf die Hütte verlegt werden. Die Wetterlage im Zielgebiet habe den Flug unmöglich gemacht. Dennoch kam es zu einem „wertvollen Austausch“ und einer „hervorragenden gemeinsamen Ausbildung“ am Landeplatz in Schreckenmanklitz. „Wir sind wirklich glücklich darüber, dass wir die Möglichkeit hatten, eine solche Übung mit der Bundeswehr durchzuführen, auch wenn ein Flug nicht möglich war“, so die stellvertretende Ortsbeauftragte Pia Hege.

Auch für die Soldaten des Hubschraubergeschwaders sei die Übung ein besonderes Ereignis gewesen. Der Presseoffizier der Bundeswehr, Oberleutnant Johannes Locherer, betont: „Eine solche gemeinsame Übung ist für unsere Soldatinnen und Soldaten von essenzieller Bedeutung, da die zivil-militärische Zusammenarbeit stets neue Herausforderungen und Möglichkeiten birgt.“ Dabei gelte es, unterschiedliche Verfahren der Beteiligten auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen, um den Auftrag bestmöglich zu erfüllen. Nach dem gemeinsamen Tag seien sowohl die Soldatinnen und Soldaten als auch die THWler für künftige Katastrophen besser gewappnet.

Bei der diesjährigen Übung waren 20 Bundeswehrsoldaten, je ein Hubschrauber CH-53GS und H145 sowie knapp 50 Helferinnen und Helfer des THW beteiligt. Die Übung wurde zudem von Vertretern aus den Blaulichtorganisationen und der Politik begleitet. „Ein beeindruckendes Zeichen der Zusammenarbeit in Zeiten wachsender Herausforderungen durch Naturgewalten und anderer Bedrohungen,“ so Thomas Kaleja, Ortsbeauftragter des THW Lindenberg.